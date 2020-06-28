«НИИИС им. А.Н.Лодыгина» производит бактерицидные и эритемные светильники

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Компания «НИИИС им. А.Н.Лодыгина» выпускает ультрафиолетовые облучатели для промышленных предприятий, логистических комплексов, ферм и птицекомплексов. Принцип действия основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии, плесень и споры грибков.

Облучатели предназначены для обеззараживания воздуха, продукции, тары и упаковки на сельскохозяйственных предприятиях, в растениеводческих хозяйствах, в помещениях пищевой промышленности, на складах мяса, птицы, молочной и плодоовощной продукции.

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«БСП Чистый Свет» и «ЭСП Здоровый Свет» модели светильников-облучателей компании «НИИИС им. А.Н.Лодыгина» производящей специализированное оборудование для обеззараживания ультрафиолетовым излучением.

Светильники «БСП Чистый Свет» предназначены для профилактического бактерицидного ультрафиолетового облучения воздуха и поверхностей на предприятиях пищевой промышленности и в сельском хозяйстве. «ЭСП HealthyLight (Здоровый Свет)», где Э — эритемные люминесцентные лампы; С — подвесной светильник; П — для производственных зданий.

Светильники «ЭСП Здоровый Свет» диапазона УФ-В предназначены для восполнения недостатка солнечного света, они способствуют выработке витамина Д 3 . «БСП PureLight (Чистый Свет)», где Б — бактерицидные люминесцентные лампы; С — подвесной светильник; П — для производственных зданий.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

© Фото из открытых источников

Бактерицидная ультрафиолетовая лампа по конструкции аналогична люминесцентной лампе, ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую излучения от 185 нм из-за которой возможно образование озона.

Области применения бактерицидных и эритемных светильников:

Переработка мяса. Переработка птицы. Производство молока, сыра и молочных продуктов. Производство пива, соков и других напитков. Производство хлеба и кондитерских изделий. Склады и хранилища. Предприятия розничной торговли. Животноводство. Птицеводство. Растениеводство.

Применения ультрафиолета в мясной и мясоперерабатывающей промышленности

Основная причина порчи мяса и мясных продуктов — развитие на поверхности микробиологических загрязнений: КМАФАнМ, споры плесени и грибов, БГКП (колиформы), патогены (в том числе сальмонеллы). Из всех продовольственных товаров мясо — наиболее трудный продукт для производства и хранения в безбактериальной среде. Охлаждение мяса только замедляет рост микроорганизмов, в то время как УФ облучение их инактивирует, что приводит к невозможности их размножения. УФ-обеззараживание воздуха, рабочих поверхностей, упаковки и самой продукции обеспечивает микробиологическую безопасность, высокий уровень гигиены и санитарии на производстве и увеличение сроков хранения продукции.

Нормативные документы

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного облучения для обеззараживания воздуха в помещениях»; МУ 2.3.975-00 «Применение ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздушной среды помещений организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли продовольственными товарами» «Инструкция по применению ультрафиолетового излучения при производстве, хранении и перевозке сырья и продуктов животного происхождения».

© Фото из открытых источников

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Применение ультрафиолета на животноводческих и сельскохозяйственных предприятиях

В животноводческих комплексах очень велик риск возникновения и распространения инфекционных заболеваний животных. Для предотвращения появления очагов и распространения инфекционных заболеваний проводится профилактическое бактерицидное ультрафиолетовое облучение воздуха и поверхностей.

Ультрафиолетовое облучение помогает животным избежать ультрафиолетового голодания в осенне-зимний период. Ультрафиолетовое голодание опасное явление, которое провоцирует функциональные расстройства нервной системы, ослабляет иммунобиологические свойства организма. Облучатели в которых установлены эритемные лампы благотворно действуют на организм животных и птицы. У них улучшается дыхание, кровообращение, повышается содержание гемоглобина в крови, активизируется деятельность внутренней секреции и образование витамина Д 3 , что способствует лучшему усвоению кальция, калия и других микроэлементов, укрепляется нервная система, ускоряется рост, снижается заболеваемость.

На фото ниже показаны примеры летнего и осенне-зимнего содержания с освещением.

Летнее содержание © clck.ru

Осенне-зимнее содержание © a.radikal.ru

Летнее содержание © clck.ru

Осенне-зимнее содержание © clck.ru

Летнее содержание © a.radikal.ru

Осенне-зимнее содержание © clck.ru

Летнее содержание © clck.ru

Осенне-зимнее содержание © apk.ivanovoobl.ru

Летнее содержание © clck.ru

Осенне-зимнее содержание © b.radikal.ru

Периодически пчеловоды сталкиваются с необходимостью дезинфекции ульев для предотвращения развития у пчел различных заболеваний. Такая дезинфекция может выполняться различными методами, но более экономичным и безопасным способом является использование ультрафиолетовых ламп.

Летнее содержание © clck.ru

Осенне-зимнее содержание © clck.ru

Летнее содержание © clck.ru

Осенне-зимнее содержание © nikolskoe31.ru

Летнее содержание © clck.ru

Осенне-зимнее содержание © clck.ru

Применение ультрафиолета в птицеводстве и птицеводческой промышленности

Ультрафиолетовое облучение оберегает животных и птицу от ультрафиолетового голодания, которое провоцирует функциональные расстройства нервной системы, ослабляет иммунобиологические свойства организма и вызвано недостатком солнечного света в осенне-зимний период.

Облучатели «PureLight (Чистый Свет)» работающие на бактерицидных лампах не только оказывают дезинфицирующее и дезодорирующее действие, но и способствуют улучшению ионного состава воздуха, снижая концентрацию сероводорода и двуокиси углерода. Преимущество УФ излучения в том, что оно сочетает в себе высокую дезинфекционную активность с полным отсутствием токсического действия. Применение совместного эритемно-бактерицидного облучения позволяет повысить привес телят на 10%, поросят — на 7%, надои коров на 15%, яйценоскость кур на 13%, снижает простудные заболевания у животных и птиц.

Облучатели с эритемными лампами благотворно действуют на организм животных и птиц. У них улучшается дыхание, кровообращение, повышается содержание гемоглобина в крови, активизируется деятельность внутренней секреции и образование витамина Д 3 , что способствует лучшему усвоению кальция, калия и других микроэлементов, укрепляется нервная система, ускоряется рост, снижается заболеваемость. На фото ниже показаны примеры летнего и осенне-зимнего содержания с освещением птиц на птицекомплексах и птицефермах.

Летнее содержание © clck.ru

Осенне-зимнее содержание © clck.ru

Летнее содержание © clck.ru

Осенне-зимнее содержание © clck.ru

Летнее содержание © a.radikal.ru

Осенне-зимнее содержание © clck.ru

Летнее содержание © clck.ru

Осенне-зимнее содержание © clck.ru

Летнее содержание © clck.ru

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Применение ультрафиолета на предприятиях хранения фруктов и овощей

Загрязнения на поверхности фруктов и овощей являются проблемой не только для тех, кто выращивает эту продукцию, но и для тех, кто ее продает. Плесень и бактерии могут причинять значительный вред, вызывая порчу продуктов. Ультрафиолетовые установки наиболее эффективны в области борьбы с поверхностными загрязнениями и увеличивают срок годности продукции. Ультрафиолетовая обработка может обеспечить разрушение 99.9% широко распространенных биологических загрязнений, которые являются проблемой для пищевой промышленности.

Ультрафиолетовые специальные светильники могут использоваться для обеззараживания камер хранения готовой продукции, упаковочных контейнеров, тары и упаковки.

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Применение ультрафиолета на предприятиях растениеводства

Растениеводство одна из основных отраслей сельского хозяйства, занимающаяся возделыванием культурных растений для производства растениеводческой продукции. Растениеводство включает: овощеводство, плодоводство, виноградарство и цветоводство.

Нормативные документы

Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ "О карантине растений"

Предпосевная обработка семян и послепосевная обработка саженцев

Обеззараживание семян перед посевом, так называемое протравливание, является обязательной технологической стадией. Это вызвано достаточно большой зараженностью семенного зерна различными патогенами.

Помимо обеззараживания семян перед посевом еще одном фактором увеличения урожайности зерновых, клубневых и луковичных культур является повышение их стрессоустойчивости. Одним из методов повышения стрессоустойчивости семян, клубней и луковиц является обработка бактерицидным УФ излучением.

Обработка растений в процессе роста

Ультрафиолетовая обработка бактерицидным излучением растений в процессе роста как в теплицах (помидоры, огурцы, перец и пр.), так и на открытых полях (картофель, пшеница, лук, луковичные и пр.) для подавления роста бактерий и грибков на поверхностях стеблей и листьев, обеспечивает ускорение роста растений, повышает устойчивость к фитобактериальным и грибковым поражениям, повышает срок хранения выращенной продукции и позволяет значительно снизить или полностью исключить химические средства фитозащиты.

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Ультрафиолетовый свет помогает борьбе с грибками, бактериями и вирусами в теплицах. При ежедневной обработке рассады ультрафиолетом все бактерии и грибы погибают. Это экономит деньги на пестицидах, экономия может составить до 50% расходов на обработку. Ультрафиолетовое излучение не оставляет никаких следов, поэтому после его применения совершенно нет затрат на восстановление почв после применения пестицидов. Аппараты с лампами могут быть установлены на существующее тепличное оборудование, например, на опрыскиватели и крепежные стрелы.

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С помощью ежедневной обработки многие болезни на посевах уничтожаются ультрафиолетовым излучением до того, как они станут видимыми, до того, как они дадут споры и до того, как они повредят посевы. Это эффективный лечебный метод.

Аппараты с лампами могут быть установлены в качестве навесного оборудования для тракторов. Потребуется предусмотреть бортовое электропитание, например, при помощи дополнительных генераторов переменного тока.

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© a.radikal.ru

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© b.radikal.ru

Растениеводы с помощью ультрафиолета уничтожают появившиеся зачатки плесени, прежде чем она становится угрозой лозовым растениям, точно так же, как это делает солнце с ежедневными низкими дозами ультрафиолета.

Применение ультрафиолета на виноградниках, для саженцев плодовых деревьев и других культур © b.radikal.ru

Ультрафиолетовая обработка бактерицидным излучением растений в процессе роста на открытых цветочных полях (луковичные и пр.) для подавления роста бактерий и грибков на поверхностях стеблей, бутонов и листьев, обеспечивает рост здоровых растений, повышает устойчивость к фитобактериальным и грибковым поражениям, а также повышает срок хранения выращенной цветочной продукции.

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© c.radikal.ru

© c.radikal.ru

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Применение ультрафиолета на складах хранения продукции и логистических комплексах

Обеззараживание складских помещений — важное мероприятие, которое способно защитить и обезопасить хранящуюся продукцию.

Цель обеззараживания склада — уничтожение микроорганизмов (КМАФАнМ, плесеней и дрожжей). Особенно важно проводить обеззараживание помещений перед тем, как помещать на них пищевые продукты. В отличие от химических методов, применение ультрафиолетового излучения позволяет проводить профилактическую дизенфекцию даже при наличии продукции на складе.

Нормативные документы

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного облучения для обеззараживания воздуха в помещениях»; МУ 2.3.975-00 «Применение ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздушной среды помещений организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли продовольственными товарами»

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Светильники-облучатели «БСП Чистый Свет» (PureLight) и «ЭСП Здоровый Свет» (HealthyLight)

Светильники монтируются на стену, на несущий трос, на горизонтальную поверхность, на стержень или на серьгу. Они могут поставляться с электронным ПРА, а также с решеткой и любыми необходимыми узлами крепления.

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Технические характеристики «ЭСП Здоровый Свет» (HealthyLight)

Облучатели «ЭСП Здоровый Свет» (HealthyLight) предназначены для профилактического эритемного ультрафиолетового облучения людей, а также животных и птиц. ТУ16-676.148-86 Работают от сети питания — 220 В, 50 Гц. Защитный угол — не менее 150°. Климатическое исполнение — УХЛ4, О4. Класс защиты от поражения электрическим током — II по ГОСТ 12.2.007.0 -75. Степень защиты — IP54 Класс светораспределения — П

© Фото из открытых источников

Дополнительная решетка позволяет создавать направленный световой поток. На фото ниже.

© Фото из открытых источников

© clck.ru

Технические характеристики «БСП Чистый Свет» (PureLight)

Облучатели «БСП Чистый Свет» (PureLight) предназначены для профилактического бактерицидного ультрафиолетового облучения воздуха, продукции, растений и поверхностей на предприятиях пищевой промышленности и в сельском хозяйстве. ТУ16-676.148-86 Работают от сети питания — 220 В, 50 Гц. Защитный угол — не менее 150°. Климатическое исполнение — УХЛ4, О4. Класс защиты от поражения электрическим током — II по ГОСТ 12.2.007.0 -75. Степень защиты — IP54 Класс светораспределения — О

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/W3lHlHr9V0Y

О компании

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«НИИИС им. А.Н.Лодыгина» как ведущее предприятие отрасли способствует инновационному развитию российской светотехнической отрасли предлагая уникальные, качественные и импортозамещающие продукцию и услуги на уровне лучших мировых разработок.