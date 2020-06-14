Запущено движение по новому путепроводу на трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области

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13 июня 2020 года ФКУ Упрдор «Северо-Запад» открыло проезд по путепроводу. Общая длина нового искусственного сооружения вместе с подходами составляет 2,3 км, ширина двухполосной проезжей части — 7,5 м. До конца дорожно-строительного сезона подрядной организации предстоит завершить еще ряд работ: демонтировать старое сооружение и разобрать насыпь на подходах к нему, смонтировать шумозащитные экраны, перильное ограждение на лестничных сходах, а также высадить многолетние травы на прилегающей территории.

При строительстве здесь устроили буронабивные сваи диаметром 1500 мм. Для безопасности пешеходов на автоподходах и самом сооружении предусмотрены тротуары, смонтировано барьерное и перильное ограждения, лестничные сходы, установлены автопавильоны на остановках и светофоры.

Федеральная автодорога А-121 «Сортавала» — одно из самых востребованных направлений СЗФО. С 2010 года Росавтодор планомерно приводил трассу к нормативу, следуя от КАДа Санкт-Петербурга до границы с Карелией. В 2019 году введен в эксплуатацию последний участок реконструкции. После завершения работ на путепроводе автодорога будет отвечать нормативным требованиям на всём ее протяжении. Объект реконструкции включен в нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», одна из задач которого — исключение одноуровневых пересечений автомобильных и железных дорог.

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