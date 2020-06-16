ОВК завершила поставку крытых вагонов для «Кучуктерминала»

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ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («НПК ОВК», «Холдинг» или «Компания») (MOEX: UWGN), крупнейший производитель грузовых вагонов в России1, отгрузило 100 крытых вагонов тихвинского производства в парк ООО «Кучуктерминал» (транспортное предприятие входит в холдинг международной логистической компании LTB).

На сегодня с учетом последней поставки «Кучуктерминал» эксплуатирует 220 крытых вагонов на тележке 25 тс. Подвижной состав был произведен на мощностях АО «ТихвинСпецМаш» в г. Тихвине. Сотрудничество компаний началось в 2017 году.

Крытый вагон модели 11-6874 предназначен для перевозки тарно-штучных и насыпных грузов широкой номенклатуры и отличается повышенной грузоподъемностью 73 т и увеличенным объемом кузова 175 м3. Такие характеристики позволяют повысить погрузку в вагон свыше 7% или 5 тонн груза. В конструкции вагона применены эргономические решения, повышающие удобство эксплуатации: рифленый пол, обеспечивающий лучшее сцепление погрузчика с полом при загрузке/выгрузке, увязочные петли, облегчающие процесс фиксации груза в вагоне, и др.

Внутри кузова на боковых стенах предусмотрена установка несъемного оборудования, а также несъемного приспособления для облегчения открывания дверей. Размеры дверного проема позволяют проводить погрузочно-разгрузочные операции всеми существующими типами автопогрузчиков. Надежный механизм запирания дверей обеспечивает сохранность груза. Исполнения вагона предполагают наличие верхних и боковых погрузочных люков, что дополнительно обеспечивает быструю и легкую загрузку сыпучих грузов.

Крытый вагон оснащен ходовой частью модели 18-9855 с осевой нагрузкой 25 тс, что дает дополнительные преимущества на рынке, в частности, увеличивает срок межремонтного пробега до 1 млн км (или 8 лет). Срок службы вагона составляет 32 года.

Дмитрий Бычков, руководитель направления крытых вагонов ООО «Кучуктерминал»: «Наша компания стремительно развивается. Мы последовательно проводим работу по увеличению грузового парка. Значимую долю в нем занимают крытые вагоны, среди которых и подвижной состав нового поколения тихвинского производства. Сотрудничество наших компаний развивается уже не первый год, и опыт эксплуатации вагонов ОВК показал, насколько они эффективнее и надежнее аналогов на рынке. Уверен, что расширение нашего парка вагонов нового поколения еще больше повысит уровень оказываемых нами услуг как в России, так и в странах ближнего зарубежья».