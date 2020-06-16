Спущен на воду первый плавучий дом, построенный в Калининградской области

© gov39.ru

Возведение современных, экологически дружественных хаусботов освоила компания «Ушаковские верфи». Торжественная церемония спуска на воду судна состоялась 15 июня.

Хаусбот модели «VOJAGE 1500 eco» предназначен для круглогодичной эксплуатации на водоёмах и для длительных путешествий, в том числе в сложных навигационных условиях. Судно водоизмещением более 22 тонн, с длиной корпуса, достигающей почти 15 метров и шириной в пять метров, работает на электроходу.

© gov39.ru

Главной особенностью нового судна является его экологичность.

«Это стопроцентно „зеленый“ хаусбот — он экологически чистый. На судне установлены два электродвигателя, аккумуляторный парк, двадцать солнечных батарей, тепловой насос, бактерии в танках, биогаз и так далее. Все используемые материалы, например, термоясень для наружной отделки и палубы, высококачественные и натуральные. Даже ламинат для каюты мы приобрели с нулевой эмиссией. Не применяли лаков — только масла и воски», — рассказал генеральный директор компании «Ушаковские верфи» Виктор Лидер.

© gov39.ru

Первый калининградский хаусбот в качестве демоверсии послужит делу продвижения возможностей компании-изготовителя преимущественно на внешних рынках. Экспортное направление «Ушаковские верфи» развивают в партнерстве с областным Центром поддержки предпринимательства, например, через участие в программах по выставочной деятельности.

«Новый хаусбот прекрасно демонстрирует наш экспортный потенциал. Мы создаем продукт такого качества, который можем достойно предлагать на международном рынке и гордо заявлять, что этот бренд сделан в России и сделан в Калининграде», — заявил Виктор Лидер

Хаусбот получил название «Бранденбург» в честь земли в ФРГ, где проживает владелец компании. Представитель этой германской территории Штефан Штайн напомнил собравшимся, что Бранденбург официально дружит с Калининградской областью с 1994 года, а название нового судна будем добрым напоминанием о межрегиональном сотрудничестве.

© gov39.ru

С марта этого года компания «Ушаковские верфи» является резидентом калининградской ОЭЗ с проектом «Организации производственной площадки для строительства паромов и других судов на альтернативных источниках энергии от 24 до 40 метров». Заявленный объем инвестиций в первые три года реализации проекта составляет 53 миллиона рублей, а планируется создать не менее 26 рабочих мест.

Этот проект может стать частью судостроительного кластера в регионе.

Сейчас «Ушаковские верфи» также задействованы в строительстве автомобильно-пассажирского эко-парома для Балтийской косы. Проект, стоимостью почти 390 млн рублей, реализуется по госконтракту Минпромторга РФ и КГТУ в рамках федеральной госпрограммы по развитию судостроения. Сейчас проходят опытно-конструкторские работы.

Для справки:

Компания ООО «Ушаковские верфи» занимается строительством стальных, водоизмещающих, моторных и парусных яхт размером от 10 до 22 метров. В судостроительных подходах, нормах, технологиях и методах производства компания ориентирована на передовой опыт голландских судостроителей. Организация проводит добровольную классификацию и сертификацию своих судов по нормам ЕС.

На данный момент компания сформировала собственный модельный ряд из 18 моторных яхт длиной от 10 до 22 метров, одной парусно-моторной яхты, рабочего катамарана и хаусбота высокой проходимости. Презентации судов проводились на выставках в Санкт Петербурге, Тольятти, Москве и Дюссельдорфе.

Проектные и конструкторские компетенции предприятия позволяют строить не только модели собственного модельного ряда «REAL SHIPS», но и другие суда коммерческого флота.

Сейчас компания обеспечивает квалифицированной работой тридцать сотрудников.