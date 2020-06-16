Спущен на воду первый плавучий дом, построенный в Калининградской области
Возведение современных, экологически дружественных хаусботов освоила компания «Ушаковские верфи». Торжественная церемония спуска на воду судна состоялась 15 июня.
Хаусбот модели «VOJAGE 1500 eco» предназначен для круглогодичной эксплуатации на водоёмах и для длительных путешествий, в том числе в сложных навигационных условиях. Судно водоизмещением более 22 тонн, с длиной корпуса, достигающей почти 15 метров и шириной в пять метров, работает на электроходу.
Главной особенностью нового судна является его экологичность.
«Это стопроцентно „зеленый“ хаусбот — он экологически чистый. На судне установлены два электродвигателя, аккумуляторный парк, двадцать солнечных батарей, тепловой насос, бактерии в танках, биогаз и так далее. Все используемые материалы, например, термоясень для наружной отделки и палубы, высококачественные и натуральные. Даже ламинат для каюты мы приобрели с нулевой эмиссией. Не применяли лаков — только масла и воски», — рассказал генеральный директор компании «Ушаковские верфи» Виктор Лидер.
Первый калининградский хаусбот в качестве демоверсии послужит делу продвижения возможностей компании-изготовителя преимущественно на внешних рынках. Экспортное направление «Ушаковские верфи» развивают в партнерстве с областным Центром поддержки предпринимательства, например, через участие в программах по выставочной деятельности.
«Новый хаусбот прекрасно демонстрирует наш экспортный потенциал. Мы создаем продукт такого качества, который можем достойно предлагать на международном рынке и гордо заявлять, что этот бренд сделан в России и сделан в Калининграде», — заявил Виктор Лидер
Хаусбот получил название «Бранденбург» в честь земли в ФРГ, где проживает владелец компании. Представитель этой германской территории Штефан Штайн напомнил собравшимся, что Бранденбург официально дружит с Калининградской областью с 1994 года, а название нового судна будем добрым напоминанием о межрегиональном сотрудничестве.
С марта этого года компания «Ушаковские верфи» является резидентом калининградской ОЭЗ с проектом «Организации производственной площадки для строительства паромов и других судов на альтернативных источниках энергии от 24 до 40 метров». Заявленный объем инвестиций в первые три года реализации проекта составляет 53 миллиона рублей, а планируется создать не менее 26 рабочих мест.
Этот проект может стать частью судостроительного кластера в регионе.
Сейчас «Ушаковские верфи» также задействованы в строительстве автомобильно-пассажирского эко-парома для Балтийской косы. Проект, стоимостью почти 390 млн рублей, реализуется по госконтракту Минпромторга РФ и КГТУ в рамках федеральной госпрограммы по развитию судостроения. Сейчас проходят опытно-конструкторские работы.
Для справки:
Компания ООО «Ушаковские верфи» занимается строительством стальных, водоизмещающих, моторных и парусных яхт размером от 10 до 22 метров. В судостроительных подходах, нормах, технологиях и методах производства компания ориентирована на передовой опыт голландских судостроителей. Организация проводит добровольную классификацию и сертификацию своих судов по нормам ЕС.
На данный момент компания сформировала собственный модельный ряд из 18 моторных яхт длиной от 10 до 22 метров, одной парусно-моторной яхты, рабочего катамарана и хаусбота высокой проходимости. Презентации судов проводились на выставках в Санкт Петербурге, Тольятти, Москве и Дюссельдорфе.
Проектные и конструкторские компетенции предприятия позволяют строить не только модели собственного модельного ряда «REAL SHIPS», но и другие суда коммерческого флота.
Сейчас компания обеспечивает квалифицированной работой тридцать сотрудников.
Читайте также...
- Судзавод «Янтарь» завершил заводские испытания головного траулера «Ленинец»
- Новый инкубатор запущен в Калининградской области
- Производство грузовых автомобилей Hyundai HD65 в режиме полного цикла запущено в Калининграде
16.06.2015:09:00