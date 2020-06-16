Ход строительства пятого участка ЦКАД в Московской области

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Пятый пусковой комплекс в составе Центральной кольцевой автодороги проходит от М-10 до деревни Жёдочи, что недалеко от Киевского шоссе. В отличие от других участков, ЦКАД-5 — это не только новое строительство, но и реконструированная автодорога А-107 «Московское малое кольцо». Этот пусковой комплекс открывается поэтапно, и для проезда уже доступны два участка — обход Звенигорода и 9 км у деревни Жёдочи. А уже через пару недель мы откроем еще 23 км — участок от Можайского до Новорижского шоссе. Как преобразился ЦКАД-5 за время строительства и реконструкции, смотрите в видеоролике.