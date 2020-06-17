«ВСО Профиль» поставил металлоконструкции для здания в Литву

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Компания «ВСО Профиль» из г. Липецк произвела и отгрузила металлоконструкции склада сельскохозяйственной техники на юго-восток Литовской Республики. Важным условием заказчика было то, чтобы конструкции встали на уже существующие фундаменты.

Инженеры ВСО Профиль успешно справились с этой задачей: колонны и торцевые стойки установлены с определенным шагом и строго в соответствии с требуемыми размерами здания. Монтаж склада осуществил наш ключевой партнер в странах Балтии — строительная компания UAB «Rozinis dramblys». Бригада из четырех человек полностью собрала металлокаркас всего за семь дней. В настоящее время выполняется монтаж ограждающих конструкций из пенополиуретановых панелей.

Стальной каркас склада выполнен по технологии ЛСТК. По боковой стене конструкции расположены четыре проема для въезда в здание. В каркас добавлены элементы для закрепления подъемного механизма ворот и направляющих. Это уже не первый проект, который ВСО Профиль реализует совместно с литовской компанией «Rozinis dramblys». Наличие большого опыта работы у обеих организаций обеспечивает достижение положительного результата. Заказчикам из стран Балтии поставляются экономичные и надежные быстровозводимые здания из оцинкованного профиля. В ближайшее время будут отгружены конструкции еще двух складов для литовских сельскохозяйственных предприятий.