Пожарные Сахалина и Курил получили спецмашины последнего поколения

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8 машин приобрели за счёт областного бюджета в рамках государственной программы. 5 «Уралов» от здания регионального правительства отправились по районам Сахалина, еще 3 — доставляют на Курилы.

Цистерны новых «Уралов» вмещают 6 тонн воды. Все спецмашины укомплектованы различным оборудованием, которое позволяет выполнять большой спектр задач, в том числе, оказывать помощь пострадавшим в ДТП. Каждый автомобиль может использоваться индивидуально или как насосная установка при работе в «перекачку» в связке с несколькими автоцистернами при тушении пожаров водой и воздушно-механической пеной.

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В отличие от старых, «Урал Next» меньше подвержен коррозии, что очень важно в островных климатических условиях. Для изготовления кабины и отсеков для хранения оборудования здесь использованы современные полимерные материалы. Мощность двигателя новых спецмашин 270 лошадиных сил, против 230 у прежних моделей. Это обеспечивает лучшую динамику, а значит и своевременное прибытие на место ЧП даже в условиях бездорожья.

— Здесь и насосы с производительностью почти вдвое выше — до 70 литров воды в секунду. В машине установлена современная система навигации. Лафетной установкой можно управлять даже из кабины при помощи джойстика. Автоцистерна выполнена из высококачественной нержавеющей стали, что позволяет использовать ее и для подвоза питьевой воды жителям в случае необходимости, — рассказал начальник анивского пожарного отряда Сергей Левченко.

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В течение последних лет в муниципальных образованиях отмечается снижение числа пожаров и погибших на них людей. Однако общее число возгораний все же пока остается немалым.

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Image © sakhalin.gov.ru