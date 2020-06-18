В Орловской области запущено производство алюминиевых порошков и гранул

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Производственная компания «СИРИУС» — действующий резидент преференциальной зоны «Мценск» запустила в эксплуатацию линию переработки алюминиевых отходов.

Реализация инвестиционного проекта стартовала в октябре 2019 года, а уже в июне 2020 года предприятие начало выпуск ряда алюминиевых материалов, в том числе алюминиевого пассивированного порошка. Выпускаемая продукция широко применяется в металлургии и горнодобывающей промышленности на территории РФ и за рубежом. Одним из потенциальных крупнейших потребителей продукции рассматривается ПАО ГМК «Норильский никель».

Переработка лома и отходов производится несколькими способами. Всё оборудование, применяемое на предприятии, выпускается на территории Российской Федерации, в том числе самые высокотехнологичные элементы — системы аспирации, дозатор с магнитным сепаратором, ультра-ротор.

Продукция прошла аттестационные испытания и представляет собой алюминиевые порошки и гранулы в диапазоне частиц от 0 до 2000 микрон. Большой акцент сделан на безопасности технологий производства. В соответствии с соглашением резидент обязуется привлечь на реализацию инвестиционного проекта капитальные вложения в объеме 15,8 млн рублей и обеспечить создание не менее 10 новых рабочих мест.

В текущем году потребность в продукции ООО «ПК «СИРИУС» оценивается в объеме 1000 тонн в год. Путём дальнейшей модернизации производства и создания новых составов специализированных веществ, компания планирует увеличить объём до 5000 тысяч тонн в год к 2022 году.

© park57.ru

Существенная доля сырья будет получена через вовлечение в производство отходов алюминиевого лома накопленных на полигонах Орловской области. С этой целью технологи компании используют передовые наработки российских и финских коллег.