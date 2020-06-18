Концерн «Автоматика» завершил реконструкцию сборочно-монтажного производства АО «ПО «Электроприбор»

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В ходе реализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства специальных изделий АО «ПО «Электроприбор», входящее в Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех, провело реконструкцию одного из корпусов предприятия с целью увеличения производственных мощностей аппаратных связи. Реконструкция осуществлена в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы».

Реконструкция корпуса проводилась с 2016 года и завершилась в июне 2020 года. Результатом реализации проекта стало увеличение мощностей серийного выпуска изделий для нужд силовых ведомств Российской Федерации.

АО «ПО «Электроприбор» (г. Пенза) является одним из ведущих предприятий России по изготовлению и поставке средств телекоммуникации и связи специального назначения.

В настоящее время совместно с «Госжилстройтехинспекцией» Пензенской области АО «ПО «Электроприбор» проводит мероприятия по вводу в эксплуатацию и постановке на учет обновленного корпуса. Ввод корпуса в эксплуатацию планируется в первой половине июля 2020 года.

«Предприятия Концерна «Автоматика» активно участвуют в выполнении мероприятий ключевых федеральных целевых программ в интересах развития оборонно-промышленного комплекса. Проекты по модернизации оборудования и реконструкции производства являются важным инструментом повышения операционной эффективности наших предприятий. Они позволяют оптимально использовать производственные ресурсы, повысить технологическую безопасность и энергоэффективность производства, обеспечить бесперебойность функционирования всех производственных процессов, создать комфортные и безопасные условия работы для наших сотрудников и повысить производительность труда», — комментирует генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.