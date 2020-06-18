Группа компаний «Хевел» начала строительство Дергачёвской СЭС в Саратовской области
Группа компаний «Хевел» начала строительство первой очереди Дергачёвской солнечной электростанции. Суммарная мощность одного из крупнейших в Саратовской области объектов солнечной генерации с учетом всех очередей составит 60 МВт.
Прогнозная выработка Дергачёвской СЭС составит более 80 млн кВт*ч в год, что эквивалентно использованию 24 млн куб. м. природного газа и позволит избежать более 42 тыс. тонн выбросов СО2.
На объекте будут установлены солнечные модули, произведенные по новейшей гетероструктурной технологии. Ввод в эксплуатацию первой очереди электростанции запланирован в четвёртом квартале 2020 года.
В регионе уже работают Пугачевская, Орловгайская и Новоузенская СЭС мощностью 15 МВт каждая. По итогам 2019 года суммарная выработка солнечной генерации под управлением «Хевел» в Саратовской области составила 53 436 тыс. кВт*ч, что на 50% больше, чем в 2018 году (26 485 тыс. кВт*ч).
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