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Энергетика и ТЭК

Группа компаний «Хевел» начала строительство Дергачёвской СЭС в Саратовской области

Группа компаний «Хевел» начала строительство первой очереди Дергачёвской солнечной электростанции. Суммарная мощность одного из крупнейших в Саратовской области объектов солнечной генерации с учетом всех очередей составит 60 МВт.

Прогнозная выработка Дергачёвской СЭС составит более 80 млн кВт*ч в год, что эквивалентно использованию 24 млн куб. м. природного газа и позволит избежать более 42 тыс. тонн выбросов СО2.

На объекте будут установлены солнечные модули, произведенные по новейшей гетероструктурной технологии. Ввод в эксплуатацию первой очереди электростанции запланирован в четвёртом квартале 2020 года.

В регионе уже работают Пугачевская, Орловгайская и Новоузенская СЭС мощностью 15 МВт каждая. По итогам 2019 года суммарная выработка солнечной генерации под управлением «Хевел» в Саратовской области составила 53 436 тыс. кВт*ч, что на 50% больше, чем в 2018 году (26 485 тыс. кВт*ч).
Источник: https://www.hevelsolar.com/about/ne...hyovskoi-ses-v-saratovskoi-oblasti/

Саратовская область, ГК Хевел, альтернативная энергетика
  • Сергей Яр Сергей Яр
    18.06.2022:43:03

    это какая то дичь, объясните зачем они их строят, если под боком балаковская АЭС. дергачевский и балаковский районы почти соседи, там наверно 150 км по прямой между Балаково и Дергачами.

    Кстати, когда хотели построить еще один блок у АЭС, то отказали

    " Предложения об этом были направлены в Минэнерго и «Росатом». В 2015 году достройка блоков была признана нецелесообразной. В качестве одной из причин такого решения называлось низкое потребление электроэнергии в Поволжье"

    зато решили вбухивать кучу бюджетов в СЭС. спрашивается ЗАЧЕМ?

    Отредактировано: Сергей Яр~22:43 18.06.20
    #1201037
    • Alex M Alex M
      18.06.2023:08:57

      На правах предположения: целый блок много, а маленькая СЭС в самый раз?

      #1201038
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