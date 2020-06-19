Французская компания KUHN начала строительство своего первого в России завода

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18 июня прошла церемония закладки камня в строительство завода «KUHN Восток» в Рамонском муниципальном районе Воронежской области.

Это будет первый российский завод крупной французской компании в области производства прицепной и навесной сельскохозяйственной техники и крупнейшего в мире производителя кормосмесителей и дисковых косилок.

Воронежское предприятие будет осуществлять сборку наиболее востребованных у российских аграриев машин — зерновых и пропашных сеялок, почвообрабатывающих агрегатов, техники для опрыскивания, внесения удобрений и другой техники с использованием российских комплектующих. Производственная платформа будет состоять из 3 линий с максимальной мощностью производства 500 машин в год, склада хранения готовой продукции площадью 7 тыс.м2, склада хранения запасных частей на 5 тыс. паллетомест с использованием современных систем хранения и логистики запчастей, профессионального учебного центра, шоу-рума с экспозицией, а также испытательного полигона для демонстрации техники в работе и реализации агропроектов. Окончание строительства и запуск 1-ой очереди завода намечены на сентябрь 2021 года.

К июню 2020 года инвестиции в проект составили 500 млн рублей, а их общий объем (на 3-й стадии производства) достигнет 3 млрд руб.

После торжественной церемонии было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Воронежской области и российским представительством Группы KUHN. Этот документ определяет направления стратегического партнерства и долгосрочного эффективного взаимовыгодного сотрудничества компании и облправительства в сферах реализации инвестиционных проектов и машиностроительного и агропромышленного комплексов на территории региона. Кроме того, оно позволит аграриям Воронежской области приобретать высокотехнологичную сельхозтехнику компании KUHN на максимально выгодных льготных условиях и будет способствовать модернизации парка сельхозтехники.