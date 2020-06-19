Новочебоксарский «Химпром» получил новую партию тихвинских цистерн для химии

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ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («НПК ОВК», «Холдинг» или «Компания»), крупнейший производитель грузовых вагонов в России, отправило 36 вагонов-цистерн для перевозки каустической соды и других химических грузов в адрес крупного многопрофильного предприятия по производству продукции крупнотоннажной химии ПАО «Химпром» (г. Новочебоксарск). Приобретение вагонов финансировало АО «Сбербанк Лизинг».

Сотрудничество НПК ОВК и «Химпрома» началось в 2016 году. С учетом последней поставки в парке химпредприятия эксплуатируется более 100 тихвинских цистерн с теплоизоляцией для перевозки широкой номенклатуры химических грузов.

Сергей Науман, генеральный директор ПАО «Химпром»: «Мы всегда ориентируемся на высокий уровень бизнес-культуры: современные стандарты корпоративного управления, жесткий контроль качества производства и готовой продукции, улучшенный сервис для наших клиентов. Именно поэтому вопросы транспортной составляющей находятся под нашим пристальным вниманием и контролем. Надежность и эффективность работы подвижного состава для нас в приоритете. И опыт эксплуатации тихвинских цистерн для химии позволяет нам снова делать выбор в пользу вагонов нового поколения производства ОВК».

Вагон-цистерна модели 15-6900 характеризуется увеличенным объемом котла 54,5 м3 и повышенной грузоподъемностью 73 т, что позволяет перевозить в вагоне дополнительно до 5 тонн груза по сравнению с типовыми моделями. Котел цистерны произведен из низколегированной стали, а использование в конструкции специальных решений препятствует застыванию груза, сохраняя его в жидком состоянии. Примененный в теплоизоляции конструктив позволяет обеспечить легкий и простой доступ к котлу цистерны для проведения плановых видов ремонта. При этом теплоизоляция распределена равномерно и плотно сопрягается с поверхностью котла.

Цистерна оснащена тележками 18-9855 с повышенной осевой нагрузкой 25 тс, благодаря которым повышается надежность и безопасность эксплуатации вагона, увеличиваются до 1 млн км (или 8 лет) его межремонтные пробеги. Срок службы цистерны составляет 32 года.

По данным экспертов, в 2019 году на российском рынке почти 30% перевозок груза «натр едкий» в цистернах было реализовано в тихвинских вагонах модели 15-6900 на тележке 25 тс. Остальные цистерны, задействованные в перевозках этого груза, представляли собой типовые вагоны на тележке с нагрузкой 23,5 тс.