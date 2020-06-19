В столичном районе Марфино открылся новый корпус детской поликлиники

© mos.ru

Детская городская поликлиника № 99 в Марфино приняла первых пациентов в новом корпусе. Здание рассчитано на 320 посещений в смену.

До открытия новой поликлиники пациенты получали медицинскую помощь и консультации в филиале, расположенном на первом этаже дома 1971 года постройки. Площадь нового здания — более восьми тысяч квадратных метров, это примерно в шесть раз больше прежнего. Пятиэтажное здание построено по индивидуальному проекту.

Внутри просторные светлые холлы с комфортными зонами ожидания, есть лифты для пациентов и персонала. В поликлинике разработана понятная навигация, а кабинеты врачей разместили так, чтобы минимизировать вероятность скопления людей. Так, самые популярные специалисты ведут прием на первых этажах, а административные помещения находятся на верхних. На каждом этаже предусмотрены санузлы для маломобильных граждан.

Пациентов в новом корпусе поликлиники принимают в два потока: для детей с симптомами инфекционных заболеваний сделан отдельный вход через смотровые фильтр-боксы.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru