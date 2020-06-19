«Трансмашхолдинг» начал поставлять вагоны для Египетских железных дорог

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Первую партию изготовленных «Трансмашхолдингом» (ТМХ) пассажирских вагонов для Египетских национальных железных дорог (ЕНЖД) отправили заказчику из морского порта Санкт-Петербурга.

По графику первая партия груза прибывает в порт Александрии в конце июня. По прибытии вагонов в Египет специалисты холдинга помогут «расконсервировать» технику и провести первичную настройку оборудования.

Общая сумма контракта составляет более 70 млрд рублей.

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Производство осуществляется на Тверском вагоностроительном заводе и венгерском Dunakeszi Járműjavító.

Данный экспортный проект — крупнейший для АО «Трансмашхолдинг» из всех сделок, которые были заключены за последние годы. Также это один из самых важных российско-венгерских кооперационных проектов.

В ТМХ отметили, что для Египетских железных дорог произведут и поставят вагоны пяти разных моделей. Они отвечают всем требованиям безопасности пассажирских перевозок и обеспечивают современный уровень комфорта. Срок службы таких вагонов составит 40 лет в условиях прибрежного египетского климата.