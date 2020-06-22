В ПАО «НЕФАЗ» продолжается модернизация автобусного производства

© kamaz.ru

В ПАО «НЕФАЗ», дочернем предприятии «КАМАЗа» в Башкирии, продолжается модернизация автобусного производства. В компании наращивают производственные мощности в целях увеличения объёмов производства до 3 тыс. автобусов в год.

Планомерная реорганизация проводится на всех этапах выпуска пассажирского транспорта.

Один из успешных примеров — новые камеры грунтования в сборочно-сварочном цехе 22 и в цехе сварки, сборки вахтовых автобусов № 35, которые встроены во вторую и третью линии сборки-сварки каркасов автобусов и расположены перед постом облицовки. Теперь не надо выезжать за пределы цеха, чтобы после сварки произвести грунтовку. За счёт уменьшения производственного цикла исключаются потери времени, простои, соответственно, повышается темп выпуска автотехники. Применение в этих камерах системы очистки воздуха сухими фильтрами существенно снижает эксплуатационные расходы.

Завершена реконструкция одной из камер окраски старой окрасочной линии цеха № 26. Многие технические решения, отработанные при проектировании камеры окраски, были применены при проектировании камеры грунтования. В обеих камерах установлены подъёмные передвижные телескопические площадки для перемещения в трёх направлениях, что позволяет малярам без труда достигать всех участков работы, в результате значительно облегчается процесс окраски. Также в камерах улучшились освещённость и вентиляция. По своим габаритам они стали более вместительными. По отзывам маляров, эта проходная окрасочная камера с напольным конвейером периодического действия с нижним отводом воздуха прекрасно показала себя в работе.

Совершенно новая для автозавода камера установлена в цехе № 26 — это двухпозиционная окрасочно-сушильная камера, спроектированная специалистами ПАО «НЕФАЗ» совместно с ООО «ПК «ЦНИТ» (г. Москва). Она рассчитана как для окраски кузова автобуса длиной 12 м и высотой 3 м, так и для окраски деталей и узлов разных размеров. В результате нововведения улучшены условия труда маляров. Система приточно-вытяжной вентиляции, изготовленная и смонтированная силами «НЕФАЗа», обеспечивает очистку воздуха от вредных веществ, согласно требованиям СанПиН. Благодаря тому, что окраска и сушка теперь будут производиться в одной камере, исключится транспортировка, уменьшится трудоемкость работ.

В цехе № 23 запущена обновлённая камера для проверки автобусов на водонепроницаемость — дождевальная установка. Она установлена непосредственно в цехе сборки автобусов, что позволило многократно сократить время на операцию проверки герметичности салона. От прежней камеры, которая находилась в другом цехе, новая камера отличается вместительностью: автобус может разместиться в ней полностью.

Кроме того, реализуется проект создания линии окраски и сушки длинномерных, крупногабаритных изделий, которая будет находиться за дробеструйной камерой в прессовом цехе № 1. Здесь также были применены решения, позволяющие создавать нормальный микроклимат, повышать производительность труда и качество окрашивания. В данном проекте применены зарекомендовавшие себя с положительной стороны технические решения окрасочных цехов №№ 7 и 26.

Согласно плану мероприятий, в ближайшее время на «НЕФАЗе» будет изготовлена и смонтирована ещё одна длинномерная окрасочная камера и спроектирован передаточный конвейер.