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«КАМАЗ» поставил крупную партию автобусов НЕФАЗ в Пермь. Новый транспорт передан муниципальному перевозчику АО «Индустрия транспорта Пермского края»

В адрес заказчика поступили 27 газомоторных автобусов НЕФАЗ-5299-40-57 и девять автобусов НЕФАЗ-5299-30-57. При этом вся техника выполнена в индивидуальном дизайне пассажирского транспорта Перми. В ближайшее время автобусы начнут перевозить жителей и гостей города. Отметим, что всего в 2024 году пассажирские автопарки Пермского края пополнили 60 экологичных городских автобусов НЕФАЗ-5299.

Поставленные в Пермь автобусы НЕФАЗ оснащены комплектом современного телематического оборудования: системой речевого информирования пассажиров, спутниковой навигации, видеонаблюдения, подсчёта пассажиропотока, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, зарядными устройствами для мобильной техники, а также системой климат-контроля.

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