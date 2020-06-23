ВВС Казахстана пополнились новыми ударными вертолётами Ми-35М

© topwar.ru

Министерство обороны Казахстана получило четыре новых ударных вертолета Ми-35М, техника уже прибыла на авиационную базу военно-воздушных сил на западе страны. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского Минобороны.

Как пояснили в военном ведомстве, вертолеты поставлены в рамках военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Россией по ранее заключенному договору. Четыре Ми-35М поступили в ВВС республики в рамках перевооружения. Летный, а также технический состав части еще перед поступлением новых вертолетов прошел переобучение на новые машины.