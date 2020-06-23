ОАО «РЖД» ввело в эксплуатацию ряд объектов локомотивного хозяйства

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ОАО «РЖД» продолжает системное развитие и техническое перевооружение тягового комплекса компании. 23 июня на сети железных дорог состоялся ввод в эксплуатацию трех объектов локомотивного хозяйства.

На станции Могоча (Забайкальская железная дорога) открыто новое 5-этажное здание эксплуатационного локомотивного депо. Здесь созданы оптимальные условия для организации качественного обучения и подготовки локомотивных бригад, работы машинистов-инструкторов, технического, инженерного и медицинского персонала.

На станции Магдагачи (Забайкальская железная дорога) запущен в работу пункт экипировки локомотивов песком без отцепки от поезда. Интеграция данного объекта в поездную работу позволит высвободить 8 электровозов в среднем в сутки: теперь локомотив может следовать от станции Карымская до станции Смоляниново без отцепки от поезда для заезда в пункт экипировки.

Ввод в эксплуатацию ремонтного локомотивного депо на станции Елец (Юго-Восточная железная дорога), первая очередь которого была введена в строй в марте текущего года, позволит обеспечить ремонт 130 локомотивов в год и повысить техническую надежность самой массовой серии магистральных пассажирских тепловозов в ТЭП 70.

«Инфраструктура локомотивного хозяйства ОАО „РЖД“ активно развивается, особенно на Восточном полигоне, Северо-Западном и Южном направлениях. Долгосрочной программой развития в 2018-2025 годах на обновление инфраструктуры локомотивного хозяйства компания запланировала потратить более 60 млрд рублей, которые позволят реконструировать существующие ремонтные и эксплуатационные предприятия и построить новые, закупить технологическое оборудование для ремонта подвижного состава», — отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» — начальник Дирекции тяги Олег Валинский.

По его словам, в этом году планируется завершить еще нескольких объектов, среди которых, в частности, пункты технического осмотра локомотивов на станциях Забайкальск и Карымская, дома отдыха локомотивных бригад на станциях Тобольск, Пермь и Лена-Восточная.