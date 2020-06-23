Завод холодильного оборудования коммерческого назначения запустили в Чувашии

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23 июня состоялось открытие нового завода коммерческого машиностроения ООО «Аркто» в индустриальном парке города Канаш. Суммарный объем инвестиций составляет 600 млн рублей. Создано 48 рабочих мест.

Предприятие будет выпускать холодильные шкафы коммерческого назначения, предназначенные для магазинов, пунктов общественного питания, аптек. На данный момент отработана технология и запущено серийное производство восьми моделей холодильных и морозильных шкафов. До конца 2020 года предприятие намерено расширить линейку оборудования до 40 позиций.

При создании продукта разработчики ориентировались на требования Европейского союза, это позволило заключить договоры на поставку продукции, в том числе в страны Таможенного союза.

Реализация инвестиционного проекта началась в ноябре 2018 года. В 2019 году он признан приоритетным и соответствующим критериям масштабного проекта Чувашской Республики.

Региональный фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности выдал целевой займ компании на сумму 300 млн рублей. Сделка заключена при участии федеральной Корпорации малого и среднего предпринимательства, которая одобрила предоставление независимой гарантии на сумму 200 млн рублей, и Гарантийного фонда Чувашской Республики.

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