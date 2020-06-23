— Фотофакты Опытный самолет МС-21-300 покрасили в Ульяновске © russianplanes.net4 -й лётный МС-21-300 с регистрацией 73056 покрасили в Ульяновске. © russianplanes.net © russianplanes.net © russianplanes.net Источник: https://russianplanes.net Читайте также... Взлетел четвёртый лётный МС-21 300 МС-21-300. Лазеры и роботы. 4-й лётный МС-21-300 в Жуковском Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :) Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее! sergey k 23.06.2020 20:44 0 МС-21-300, «Иркут», sergey k