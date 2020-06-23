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Фотофакты

Опытный самолет МС-21-300 покрасили в Ульяновске

 © russianplanes.net

4 -й лётный МС-21-300 с регистрацией 73056 покрасили в Ульяновске.

 © russianplanes.net

 © russianplanes.net

 © russianplanes.net
Источник: https://russianplanes.net

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МС-21-300, «Иркут»,
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