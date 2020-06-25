Новости судостроения

1. Строительство модулей ледостойкой стационарной платформы для обустройства газового месторождения Каменномысское-море началось на площадках Южного центра судостроения и судоремонта в Астраханской области.

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Этот заказ дает возможность рассчитывать на развитие экономики всего региона. Судостроительные заводы будут загружены следующие два года.

Астраханские верфи будут строить три модуля платформы, в проекте задействованы судостроительные заводы «Лотос» и «Красные Баррикады», а также судостроительно-судоремонтный завод имени Ленина (Астрахань), уточнил ТАСС вице-президент по техническому развитию АО «ОСК» Василий Бойцов."Наша часть будет готова к началу 2022 года. Ну, а целиком платформа, по планам «Газпрома», это где-то 2023 год. Они планируют уже начать ее эксплуатировать и установить на месте, где она должна базироваться, то есть сроки очень сжатые", — сказал Бойцов.

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Проект ЛСП «А» — это ледостойкая стационарная платформа погружного типа со свайным креплением к морскому дну, состоящей из двух конструктивных элементов: корпуса платформы — ее опорного основания и верхнего строения — конструкций и оборудования, расположенных на верхней палубе опорного основания.

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Назначение платформы — бурение и эксплуатация газовых скважин с подачей добытого газа по подводному трубопроводу на берег. Как строительный объект «ЛСП-А» формируется путем раздельного изготовления модулей опорного основания и верхнего строения на нескольких заводах-строителях, с последующей доставкой на сборочную верфь.

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2. Судостроительный завод «Красная Кузница» (г. Архангельск) построил 2 рейдовых буксира.

Два рейдовых буксира проекта 05Ту построены и готовы к работе.

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В конце мая состоялись ходовые испытания рейдовых буксиров РБТ-3 и РБТ-4, построенных АФ «СРЗ «Красная Кузница». Оба судна сдали свой главный экзамен без замечаний. Технически они полностью готовы к работе, осталось оформить все необходимые документы.

Проект однопалубного рейдового двухвинтового малогабаритного буксира со служебными помещениями в корпусе и ходовой рубкой на палубе был разработан специалистами конструкторского отдела СРЗ «Красная Кузница».

Суда предназначены для выполнения речных буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки судов в акватории портов и постановки к причалу, выполнения эскортных операций при проводке кораблей до выхода в море, снятия с мели кораблей и судов на речных акваториях.

© Фото из открытых источников

К преимуществам рейдовых буксиров в первую очередь можно отнести высокую маневренность (за счет двухвинтовой движительной установки). Небольшие габаритные размеры позволяют использовать РБТ при постановке судов в док. Плюс экономичность и легкость в эксплуатации, хороший обзор при управлении и возможность работы в ледовых условиях.

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