«Ростсельмаш» и казахстанский «Каик» создали сборочное производство комбайнов

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Компания «Ростсельмаш» и ТОО «Каик» (входит в ГК «Вираж») создали в Кокчетау в Казахстане совместное сборочное производство комбайнов «Torum 750». Первые комбайны казахстанского производства примут участие в уборочной страде-2020.

В Казахстане будет собираться комбайн двух модификаций: классической компоновки для уборки зерновых культур и полноприводные — для уборки риса. В базовую комплектацию комбайна входит система дистанционного онлайн-мониторинга и параметрического контроля техники. Первая партия машкомплектов Torum будет отгружена в адрес «Каик» до конца июня.

В июле комбайны будут собраны и отправлены клиентам, работающим в северных и южных регионах Казахстана. Техническое сопровождение будет осуществляться через разветвленную дилерскую сеть компании.

«В этом году мы подписали ряд лицензионных соглашений с „Ростсельмашем“, в том числе по совместному производству комбайнов марки Torum. Объем рынка по данному продукту составляет 100-120 единиц в год. Также наладили сборку кормозаготовительной техники», — рассказал генеральный директор ГК «Вираж» Ермек Ескергенов.

Организация производства в Казахстане повысит конкурентоспособность машин. Разница в цене локализованных Torum и полнособранных комбайнов, импортируемых из России, ожидается на уровне 20%, разница цен с западными аналогами начинается от 30%.

На сегодняшний день «Ростсельмаш» совместно с казахстанскими партнерами выпускает 3 модели зерноуборочных комбайнов — Vector 410, Acros 595 Plus, Acros 550, тракторы 2000-й серии — RSM 2375, RSM 2400, ряд адаптеров, прицепного и навесного кормозаготовительного оборудования.

Группа «Ростсельмаш» включает одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий, выпускает технику под брендами «Ростсельмаш» и «Versatile». Продуктовая линейка группы включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.