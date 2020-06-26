В Кировском округе Омска открылся новый детский сад

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В Омске открылся Центр развития ребенка — детский сад № 264. Он построен в рамках реализации нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Дошкольное учреждение, рассчитанное на 101 ребёнка, приступает к работе29 июня.

В плотной жилой застройке густонаселённого микрорайона появился свой компактный сказочный замок с красочными игровыми площадками под открытым небом, яркими внутренними интерьерами и ультрасовременной технической «начинкой».

Также в Омске готовы к открытию еще 3 детских сада, построенных по проекту «Демография». Их будут посещать 538 детей.

Площадь нового 2-хэтвжного здания детского сада небольшая — 2,5 тысячи квадратных метров. В этом филиале Центра развития ребёнка № 264 будут работать 5 дошкольных групп - одна старшая группа и по две младших и средних групп. Для воспитанников созданы комфортные условия: уютные спальные и групповые комнаты, интересные конструкции детской ростовой мебели, разнообразный игровой и дидактический материал. В приемной установлены удобные шкафчики для одежды. Все оборудование выполнено в яркой цветовой гамме. В здании оборудован спортивный зал. Есть в учреждении и собственный музыкальный зал, оснащенный современным пианино, музыкальным центром, мультимедийной установкой, Smart доской, набором детских музыкальных инструментов, комплектом звукового оборудования, детскими и взрослыми театральными костюмами. Созданы все условия для развития творческого потенциала детей.

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Предмет гордости персонала детского сада — современный медицинский блок, оснащённый техникой, специальным оборудованием и инструментарием, медицинским перевязочным и вспомогательным материалом, специальной мебелью. В медицинский блок входит просторный кабинет и помещения детского изолятора. Таким достоянием может похвалиться далеко не каждый детский садик.

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Тщательно продумана и система безопасности дошкольного учреждения. Предусмотрены автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт управления пожарной охраны, тревожная кнопка, запасные эвакуационные выходы. Детский сад оснащен системой видеонаблюдения, современной охранной системой.

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