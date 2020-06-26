УЗТМ расширяет возможности металлургического производства в Орске

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ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ, входит в группу УЗТМ-КАРТЭКС) продолжает восстановление металлургических мощностей на площадке обанкроченного МК «Ормето-ЮУМЗ». На днях его дочернее предприятие — ООО «Уралмаш-Горное оборудование» — запустило комплекс электрошлакового переплава. Это позволит предприятию изготавливать высококачественные заготовки для продукции машиностроительного передела.

Запуск комплекса производительностью 6 тыс.т стали в год (при работе двух колонн), в который входят установка ЭШП 15/30, флюсоплавильная печь РКЗ — 2,5 Фл, а также насосная станция, состоялся в конце прошлой недели. Все основные характеристики пробных слитков, изготовленных на этой неделе, полностью соответствуют стандартам качества.

«Восстановление технологии электрошлакового переплава — важный шаг в развитии нашего металлургического передела. Этот способ производства, при котором сама заготовка является расходуемым электродом, обладает значительными преимуществами перед дуговым методом плавки и однозначно позволяет повысить качество слитков. Применяя его, мы сможем выпускать изделия из более сложных марок стали, что существенно расширит номенклатуру продукции», — отметил генеральный директор «Уралмаш-Горное оборудование» Олег Цецора.

К работам по реабилитации производственного комплекса на орской площадке Уралмаш-Горное оборудование приступил год назад, и уже в августе 2019 года были произведены первые плавки в 50-тонной электропечи. В мае 2020 года предприятие завершило отгрузку первого крупногабаритного изделия — вертикального конвертера для ЕВРАЗ-ЗСМК.