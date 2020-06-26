В Салехард доставлено новое рефрижераторное судно «Тазовчанка»

В Салехард прибыло новое рефрижераторное судно «Тазовчанка», построенное в Тюмени по заказу правительства Ямала.

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Оно предназначено для приемки, первичной обработки и заморозки рыбы с последующим ее хранением. Судно будет использоваться на промысле в акватории рек Тазовской губы.

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Судно оборудовано скороморозильными плиточными аппаратами для шоковой заморозки с возможностью загрузки до 8 тонн в сутки, а также двумя холодильными камерами для хранения рыбы объемом 100 кубометров каждая. Это позволит одновременно хранить около 90 тонн улова. Эксплуатировать судно будет сельскохозяйственный производственный кооператив «Тазовский», за которым закреплены три рыболовных участка.

© sever-press.ru

«Это позволит нам вдвое нарастить объемы вылова. На 10 человек увеличится количество рабочих мест. Но самое главное — на этом судне будет безопасно работать», — сообщил директор СПК «Тазовский» Алексей Рожков.

Справка: длина корпуса «Тазовчанки» — 47 метров, её максимальная грузоподъемность составляет 200 тонн. Судно разделено на две зоны: производственную, где будет приниматься и обрабатываться рыба, и жилую — для размещения команды. Судно пришвартовано на причале Салехардского комбината, где пройдут первичные испытания на территории Ямала. Это неслучайно, так как на предприятии введён в эксплуатацию новый распределительный центр, который с начала летней навигации начал свою работу в полную силу. С началом его работы на комбинате применяется новая технология заморозки и хранения сырья, которая позволяет значительно повысить его качество.