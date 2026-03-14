Сегодня во всех уголках Большой Тюменской области строится полтора десятка объектов, среди них спортивные комплексы, концертные залы, школы, жилые дома, поликлиники и музеи. Строительные материалы и технологии, размеры, архитектура и внутреннее наполнение делает их уникальными!

Строительство концертного зала в Тобольске идёт по графику.

В Тобольске продолжается строительство концертного зала . Завершить проект планируют в 2027 году. Мероприятия по разработке котлована, устройству свайного основания, фундаментной плиты и вертикальных железобетонных конструкций цокольного этажа полностью завершены.

Активно ведутся работы по обратной засыпке и планировке территории, гидроизоляции подземной части здания, а также кладке стен и перегородок цокольного этажа. Параллельно бетонируются лестничные марши, плита перекрытия цокольного этажа и конструкции первого этажа. Вскоре начнётся прокладка наружных инженерных коммуникаций.

Концертный зал станет сердцем подгорной части города. Это место, где будут оживать смелые мечты, музыка, фестивали, культурные события. Планируется проводить здесь не только всероссийские мероприятия, в концертный зал будут приезжать известные исполнители, музыканты и артисты со всего мира. Современный зал является частью совместной программы правительства Тюменской области, администрации Тобольска и СИБУРа «Тобольск настоящий».

Межуниверситетский кампус в Тюмени объединит научный и кадровый потенциал для разработки новых продуктов и технологий. В кампусе разместятся лаборатории, технопарк, производственные площадки, спортивные комплексы и общественные зоны — все мирового уровня.

Гостиница будущего межвузовского кампуса в Тюмени готова более чем на 36%. Уже построили 12 этажей и закрыли тепловой контур. Это позволяет проводить работы внутри здания, обустраивать вентиляцию, сети тепло- и электроснабжения. Гостиничный комплекс планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. Это первый этап работы. В рамках второго предстоит возвести ещё 9 объектов.

По задумке кампус будет не «закрытым городком», а местом, куда смогут приходить и горожане. Кампус иногда принимают за стройку «внутри Гагаринского парка», на на самом деле строят рядом, а деревья в парке никто не тронет.Кампус не следует сводить к «новым общежитиям», жильё действительно будет, но это только часть. В итоге получается простая картинка: у озера Круглого строят пространство, которое объединит учебу, науку, события, спорт и проживание. Кампус задуман открытым, а значит, полезным не только студентам, но и горожанам. Проект включает 10 объектов. Общая площадь — более 158 тыс. кв. м. На территории предусмотрены 15 лабораторий и 42 образовательные программы. Достроят кампус в 2028 году.

В Год здоровья, объявленный губернатором Ямала, в городах и отдалённых поселка региона ведётся активное строительство новых медучреждений. В высокой степени готовности целый ряд крупных больниц, среди которых самая большая в регионе поликлиника на 1400 посещений в Ноябрьске и поликлиника на 750 пациентов в Новом Уренгое, педиатрический корпус с поликлиникой в Губкинском, детская поликлиника в Тарко-Сале, противотуберкулёзное отделение в Тазовском. Всего по округу сейчас в стадии проектирования и строительства находятся около 30 медучреждений.

Строительство поликлиники в Ноябрьске вышло на финишную прямую. Площадь медучреждения составляет порядка 13 тысяч квадратных метров. Оно возводится на территории действующего больничного городка и соединено тёплым переходом с существующим терапевтическим корпусом. Медицинскую помощь в новой поликлинике будут оказывать 110 врачей.

Возле каждого кабинета установлены специальные терминалы, которые входят в комплекс справочной системы, а в коридорах — большие информационные экраны.

Строители начали процесс монтажа и расстановки мебели, а также высокотехнологичного медицинского оборудования. Внутри здания полным ходом идут отделочные работы. Новая поликлиника будет оснащена пассажирскими лифтами для пациентов и медперсонала. Все входы, коридоры, дверные проемы имеют достаточную ширину для комфортного передвижения маломобильных граждан.

Строительства этого здания город ждал несколько десятков лет. Существующая поликлиника построена в начале 90-х годов и была рассчитана на город с населением в 50000 человек, сейчас же в Ноябрьске проживает в два раза больше. С открытием нового здания несколько амбулаторий, которые разбросаны по городу, переедут под одну крышу, это обеспечит централизацию амбулаторно-поликлинической помощи в одном месте и новый уровень комфорта для жителей.

Новое здание позволит высвободить манёвренные площади и ускорить процесс реконструкции действующих корпусов. Площадь и мощность поликлиники уникальны, это делает её не только самой большой на Ямале, но и одной из крупнейших на территории всей Тюменской области.

Внешний облик шестиэтажного здания уже сформирован. На территории медицинского городка строители благоустроили два сквера, где пациенты смогут отдохнуть и прогуляться, смонтировали тротуар с освещением до остановки общественного транспорта.

Из окон поликлиники открывается вид на стремительно меняющийся город.

На всю зиму Ямал сковали сильные морозы. С наступлением тепла завершится монтаж архитектурной подсветки, которую частично запустили перед Новым годом.

Поликлинику на 750 посещений в смену возводят в новоуренгойском микрорайоне Оптимистов. Сейчас для работы новой поликлиники закупается необходимое оборудование и осуществляется поиск специалистов для амбулаторной службы. Строительство современной взрослой поликлиники позволит значительно улучшить доступность и качество медицинской помощи для жителей южной части Нового Уренгоя, сократив нагрузку на существующие медицинские учреждения. В новом здании расположится поликлиника № 1. Сейчас она находится в главном корпусе больничного комплекса девяностых годов постройки.

На новых площадях развернут современную диагностическую службу: рентген, флюорографию, маммографию, УЗИ-отделение. Большой блок займет медицинская реабилитация. Возможности отделения значительно расширятся за счет больших комфортных площадей. Так, продуманы и комфортно организованы залы реабилитационной механотерапии и физиопроцедур.

В поликлинике также будет развернут дневной стационар на 10 мест в рамках ЦАОП, отделение неотложной медицинской помощи и травмпункт, инфекционный и кожно-венерологический кабинеты, отделения паллиативной помощи и восстановительного лечения.

Сейчас на строящемся объекте завершается монтаж несущих конструкций, продолжаются работы по возведению стен и внутренних перегородок, которые разделят будущие кабинеты, служебные и административные помещения. Одновременно в здании ведется монтаж внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения, вентиляции и электроснабжения. В эксплуатируемом подвале здания начались отделочные работы.

Важной технологической особенностью проекта стала уникальная для региона система модульных фасадных панелей из алюминиевого профиля. Она позволяет быстро и качественно собирать внешние стены из остеклённых модулей высотою в этаж. Именно такое решение даёт возможность реализовать «тепловой контур» здания в максимально сжатые сроки в любое время года, и без задержек приступить к внутренним работам.

Сеть образовательных учреждений Ямала в этом году пополнит ряд объектов, одна из самых уникальных — школа на 550 мест в Тарко-Сале в микрорайоне Южном. «НОВАшкола» уже готова на 85% - сейчас здесь идёт монтаж систем электроснабжения, отопления и вентиляции, продолжается чистовая отделка и обустройство учебных классов. Возведение образовательного учреждения ведется в рамках механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ.

Тем временем, ещё одна уникальная школа продолжает строиться в Ноябрьске. У этой школы даже не будет привычного номера — её назвали «Гравитация».

«Гравитация» впечатляет своим масштабом! Она состоит из трёх этажей, подвального и чердачного помещений и рассчитана на 1 200 мест. Общая площадь образовательного учреждения — 35 тысяч квадратных метров. Здесь обустроят бассейн, атриум, огромный концертный зал на 420 посадочных мест, спортивные залы, медиацентр и даже кабинет радиоэлектроники. Уже завершён монтаж кровли, обустроены входные группы и воздухозаборные шахты, смонтированы инженерные системы, на всех этажах полным ходом идут отделочные и фасадные работы. Особенностью проекта станут панорамные витражи и необычная форма здания.

Работы ведутся на всех этажах. Почти все оформление выполнено в дизайнерском стиле. На объекте трудятся около 160 человек. 10 бригад работают на отделке, 7 — по инженерным сетям и 2 бригады фасадчиков.

«Ямал Арена » — строительство самого крупного в регионе спорткомплекса — на финишной прямой. На площади в 31 тысячу квадратных метров обустроили большую ледовую арену с трибуной на 2800 зрителей, ледовый корт для тренировок, универсальный 50-метровый бассейн с вышками для прыжков в воду и трибуной на 500 зрителей, детский бассейн, а также различные спортивные залы. В салехардском спорткомплексе активно идут чистовые отделочные работы, в высокой степени готовности монтаж инженерного оборудования.

На большой ледовой арене проводится монтаж видео- и звукового оборудования, завершается финальное покрытие пола. В малой арене уже залит лед, идут работы с электросетями. Здание подключено к инженерным сетям.

В зоне бассейна завершена установка стульев трибун.

Практически полностью готовы универсальный спортивный и тренажёрный залы.

Фасады украшены красочными муралами, площадка перед главным входом вымощена гранитом. На прилегающей территории оборудована парковка.

В микрорайоне Парковом Нового Уренгоя в высокой степени готовности арт-центр «ГАЗ». Готовность самого крупного учреждения культуры и искусства в регионе более 90%.

Строители ведут внутренние отделочные работы: красят потолки и стены, монтируют стеновые панели, готовят основание для напольного покрытия зрительного зала. Помимо концертного зала, под его крышей разместится гостиница на 26 номеров, Музей Газа, выставочный и мультимедийный залы, детский центр и ресторан.

В концертном зале-трансформере на 1100 зрителей предусмотрена уникальная сцена. Специалисты установили сложный механизм, который позволит менять конфигурацию и размер площадки. Концертный зал сможет работать в нескольких режимах: филармоническом, театральном и эстрадном. В дальнейшем именно здесь будет выступать Ямальский молодёжный симфонический оркестр — сцена станет площадкой для крупных концертных программ, премьер и творческих проектов.

Сейчас в зале ведутся работы по отделке: окраска потолков и стен, монтаж панелей, устройство основания для напольного покрытия зрительного зала. Отделочные материалы обеспечат высокое качество звука. Продолжается монтаж акустической системы. Установлены 14 лифтов и три эскалатора. Ведутся работы по монтажу системы звуковой трансляции, а также охранно-пожарной сигнализации. В административных помещениях будущего Музея Газа завершается установка систем хранения, что позволит обеспечить правильную организацию фондов и рабочих процессов.

Кроме того, на базе арт-центра «ГАЗ» откроется художественное отделение ДШИ им. С.В. Рахманинова для 300 воспитанников. Площадь в 1500 квадратных метров займут 11 учебных классов для обучения декоративно-прикладному, хореографическому и театральному искусству, живописи и скульптуре.

«Факел Арена» готова на 93%. Главное место занимает универсальный спортивный зал с трибуной на тысячу зрителей. Он может использоваться для игр в футбол, баскетбол и волейбол. В составе спорткомплекса также фитнес-центр, хореографическая студия и медицинские кабинеты.

Арена станет основной тренировочной базой для команды по мини-футболу спортивного общества «Факел Ямал». Здесь же будут заниматься юные спортсмены новоуренгойской спортшколы им. К. Еременко — это более 370 человек. Для всех желающих в новом комплексе будут доступны занятия по футзалу, общей физической подготовке, фитнесу, аэробике.

Внутри комплекса предусмотрена специальная система спортивного освещения, которая установлена в соответствии с требованиями футбольной федерации и федеральных телеканалов, осуществляющих трансляцию соревнований. При строительстве учтены климатические особенности региона. Использовались морозостойкие и теплоизоляционные материалы. Современный внешний вид обеспечили светопрозрачные и стеклянные конструкции фасада. Наружные входные двери оформлены витражами в прочном алюминиевом корпусе. Над входами установлены козырьки из закалённого стекла.

Основные этапы общестроительных работ завершены. Помещения футбольной арены оснащаются технологическим оборудованием. Завершены работы по благоустройству территории, до открытия «Факел Арены» осталось всего несколько недель.

Новое здание детской школы искусств в Новом Уренгое. Строительство крупнейшего на Ямале объекта допобразования в области культуры и искусства выходит на завершающий этап. Новое здание станет основным корпусом ДШИ им. С.В. Рахманинова, которая работает в городе с 2001 года.

Площадь школы искусств составляет почти 12 тысяч квадратных метров. Объект имеет переменную этажность — три и четыре этажа. Школа рассчитана на 1140 воспитанников.

На объекте выполнен основной комплекс строительно-монтажных работ, продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории. Идет чистовая отделка помещений, ведутся пусконаладочные работы инженерных систем, монтаж технологического оборудования и сборка мебели.

Особенностью здания станут архитектурная подсветка, барельефные фасадные элементы и интеллектуальная система освещения.Проект предусматривает создание полноценных отделений по музыкальному, хореографическому, театральному, изобразительному и декоративно-прикладному искусству. В здании разместятся концертный зал на 300 мест, помещения для театральных постановок и репетиций, классы для занятий живописью, музыкой и теоретическими дисциплинами, мастерские, студии, зоны для выставок и тематических мероприятий. Запланирована также многофункциональная студия для фото-, видео- и звукозаписи.

Учебные классы и залы укомплектованы новыми музыкальными инструментами — в новую школу закупили сразу 150 единиц. Образовательный процесс будет организован по двухуровневой системе: от подготовительных до предпрофессиональных программ.

Это будет самая лучшая школа искусств в стране: она и визуально очень красивая, и проект необычный. Стройка на финишной прямой — планируется завершить к концу весны, чтобы в сентябре дети пошли уже в новую музыкальную школу. На открытие обязательно пригласят известных музыкантов, чтобы это стало знаменательным событием.

А так сейчас выглядит галерея-променад «Уренгой».

Бесстрашные альпинисты в любую погоду — в мороз или ветер — лепят «пирог», он будет толщиной почти полметра. А пока профлист — первый из 4 слоёв: следующие два — утеплитель и фальц, и далее… Одно дело — красиво изложить проект на бумаге, другое — воплотить в жизнь почти на краю земли, в экстремальных условиях.

Галерея кажется довольно приземистой, но это не так. Самая верхняя точка — это 41 метр. Рост здания примерно в 14-15 этажей.

Красота — снаружи, очарование — внутри. 60 000 м.кв. конструкций кровли как структура льда. Словно попасть внутрь айсберга. Изгибы, плавные линии, нежные формы на большие расстояния и… всего лишь 1 тысяча 700 тонн — вес всей шаростержневой системы. А все другие металлоконструкции несущего каркаса объекта — 16,5 тысяч тонн.

Здесь будет вечное лето, жара и зелёные сады. А ещё зал пляжных видов спорта, в центральной зоне — бассейны и легкоатлетический манеж, а трибуны заполнят одновременно 2 тысячи болельщиков. Подвальные помещения раскинулись на 22 тыс. кв. метров. Здесь будут парковки, технические помещения, электрощитовые, венткамеры, насосные станции. Все инженерные коммуникации — свет, вода, отопление, пожарная сигнализация — будут готовы весной следующего года. С виду кажется, что работы непочатый край. Всего на объекте трудится 600 человек. Шаг за шагом, день за днём, скрупулёзно, чётко по графику, человеческими руками создаётся чудо зодчества.

Три социальных объекта строятся в Когалыме при поддержке «ЛУКОЙЛа».

Три крупных социальных объекта — школа, музейный комплекс и жилой дом — создаются в Когалыме при поддержке компании «ЛУКОЙЛ». Первый проект, новая общеобразовательная школа, будет введён в эксплуатацию уже в 2026 году. Другие проекты продолжают реализовываться в рамках долгосрочной программы развития городской инфраструктуры, направленной на повышение качества жизни.

Запланированное завершение строительства и ввод в эксплуатацию средней школы № 9 на 900 учеников станет значимым событием для города, напрямую затрагивающим сотни семей. Четырёхэтажное здание на улице Сибирской позволит перевести учащихся на обучение в одну смену и разгрузить действующие образовательные учреждения. Помимо современных учебных кабинетов и лабораторий, школа оснащена бассейном, футбольным полем и специализированной спортивной площадкой. В учреждении планируется реализация шести направленностей дополнительного образования с акцентом на технические и естественные науки.

Одновременно на проспекте Нефтяников возводится многофункциональный музейный комплекс площадью свыше 11 тысяч квадратных метров, который станет крупнейшим в Ханты-Мансийском автономном округе. Объект, создаваемый при поддержке нефтяной компании, объединит в трёх корпусах филиал Русского музея, смарт-библиотеку, краеведческий музей, а также тематические экспозиции. Дополнят инфраструктуру планетарий, коллекция русских самоваров и семейное кафе. Комплекс задуман как единое общественное пространство, сочетающее функции искусства, науки и просвещения. Сейчас на строительной площадке продолжаются монолитные и инженерные работы.

Также продолжается строительство жилого комплекса «Философский камень» общей площадью более 58 тысяч квадратных метров. Проект, включающий три башни оригинальной архитектурной формы, рассчитан на 480 квартир. На первом этаже здания разместятся объекты коммерческой и социальной инфраструктуры. Эта новостройка не только увеличит жилой фонд города, но и изменит его архитектурный облик.

