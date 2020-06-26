В Ставропольском крае открыто новое хлебопекарное производство «Кубаночка Ставрополья»
В Ставропольском крае заработало новое хлебопекарное производство «Кубаночка Ставрополья». Линию по выпечке формового хлеба мощностью 15 тонн в сутки открыли в Новоалександровске.
Новое предприятие предоставило Новоалександровску 90 рабочих мест.
«Кубаночка Ставрополья» осуществляет свою деятельность в рамках инвестиционного проекта «Организация производства хлебобулочных изделий» общей стоимостью 51,8 млн. рублей. Соинвестором в проекте выступает ставропольское «Агентство инвестиционного развития». Доля агентства в проекте составляет почти 61%.
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