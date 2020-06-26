В Мордовии создается новый молочный кластер

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В Дубенском районе Мордовии идет строительство молочного комплекса на 6450 фуражных голов. В сутки молочный комплекс сможет производить 200 тонн молока. Проектная мощность объекта составит более 52 тысяч тонн молока в год.

В настоящее время завершается монтаж первого производственного корпуса на 1200 коров. Общий объем инвестиций в проект составляет 6,5 млрд. рублей. Введение в строй молочного комплекса позволит создать более 130 рабочих мест.

Одновременно работа идет по разным направлениям, начиная от монтажа металлоконструкций и заканчивая закладкой сенажных траншей. Заселение скота запланировано на сентябрь-октябрь.

На базе этого молочного комплекса будет создан новый молочный кластер: строительство завода мощностью переработки 400 тонн молока в сутки планируется начать в следующем году

© e-mordovia.ru