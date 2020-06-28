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Свою историю предприятие ведёт с 1970-х годов. В те времена эта была одна из промышленных площадок Ленинградского опытно-экспериментального завода (ЛОЭЭМЗ) Треста № 45 «Электромонтаж» Главзапстроя, где изготавливалось электрощитовое оборудование, включая: шкафы КСО 266, ЩО-70 и низковольтное оборудование. А потом пришли 90-е, менялись названия, собственники, благо хоть профиль всё-таки удалось сохранить. Ситуация радикально изменилась в 2003 году после прихода на завод новых управленцев, которые на базе Бокситогорского электромеханического завода создали Бокситогорское электромеханическое предприятие, сокращенно «БЭМП». Новым руководством была сформулирована стратегия развития компании, в короткие сроки была произведена реконструкция и техническое перевооружение предприятия. Собственно и сейчас застоя совсем не наблюдается, строятся новые цеха. Одним из первых же решений тогда было сфокусироваться на новых продуктах, которые были так актуальны для рынка. Как результат, уже в 2004 году были запущены в производство КСО Ива", НКУ «Ольха» до 4000 А, далее в 2005 — КТПК «Тайга», КТПБ «Дубрава», в 2009 — КРУ «Клен», в 2010 — КРУ 35 кВ «Кедр».

2. Цех металлообработки 999A1980 © live.staticflickr.com Сегодня Балтийское электромеханическое предприятие «БЭМП» выполняет весь комплекс работ по проектированию, изготовлению, поставке и дальнейшему сервисному и гарантийному обслуживанию электротехнического оборудования для систем электроснабжения различных объектов. От Калининграда до о. Сахалин (с Запада на Восток) и от Нальчика до о. Новая Земля (с Юга на Север), вот география поставок Бокситогорского оборудования. Их клиентами выступают энергетики, нефтяники с газовиками, машиностроители, строители, а также транспортная отрасль, да и другие периодически к ним заглядывают на огонёк. Основной же упор компания делает на производстве электротехнического оборудования 0,4, 6, 10, 35 кВ и изготовление для них различных металлических блок-модулей, а также на производстве по лицензии сухих силовых трансформаторов ТСЛ.

3. Участок лазерной резки металла IMG_6384 © live.staticflickr.com

Производственный комплекс ООО «БЭМП» базируется, как я уже сказал выше, в городе Бокситогорск Ленинградской области, на площади более 40 000 кв.м. и включает в себя несколько цехов и офисных помещений. Кроме этого, у них есть и своя собственная испытательная лаборатория, которая позволяет производить полный комплекс испытаний оборудования до 35 кВ.

4. Участок обработки листового металла 999A1361пп © live.staticflickr.com БЭМП — это предприятие полного цикла производства — от низковольтных комплектных устройств и трансформаторов до сложных энергокомплексов. По сути, всё делают под ключ. Смотрите, у них в ассортименте есть свои распределительные устройства низкого и высокого напряжения, свой трансформатор и свой блог-модуль, а если уж клиент сильно захотел эсклюзива, всегда поможет опять-таки свой собственный конструкторский отдел.

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7. Всё, что порезали, загнули и превратили в нужные детали, постепенно перемещается в цеха сборки.

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11. Сразу бросается в глаза, как тут любят чистоту 999A1679 © live.staticflickr.com

12. Цех сборки IMG_6686 © live.staticflickr.com

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14. Участок сборки ячеек КСО 999A1751 © live.staticflickr.com

15. Шкафы управления к творению энергетического добра почти готовы, выбирай любой заказчик 999A1977пп © live.staticflickr.com

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18. Участок сборки НКУ Ольха 999A1576пп © live.staticflickr.com

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20. Самое ценное, естественно, доверяют здесь исключительно прекрасному полу. IMG_6207 © live.staticflickr.com

21. Участок сборки выкатных элементов ячеек КСО и КРУ 999A1593 © live.staticflickr.com

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23. На предприятии трудятся около 300 человек IMG_6225 © live.staticflickr.com

24. Чудо аппарат для создания табличек с логотипом. IMG_6722 © live.staticflickr.com

25. Очередная движуха и переходим ещё в один цех. 999A1995 © live.staticflickr.com

26. Блок модули контейнерного типа, внутри которых и устанавливается необходимое электрооборудование. 999A1883 © live.staticflickr.com

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29. Как мы видим, они сделали ставку на модульность. А что, довольно универсально и практично, захотелось заказчику что-то поменять, легко, как в конструкторе, тем более, что сами модули выдвижные. IMG_6732 © live.staticflickr.com

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32. Всё оборудование компании БЭМП оптимизировано для работы в любых климатических условиях, а также готово практически к любому сейсмическому воздействию. Даже та же краска подбирается с умом. IMG_6584пп © live.staticflickr.com

33. А вот и те самые сухие трансформаторы с литой изоляцией ISOCAST-R, которые тут также хорошо умеют делать. 999A1866 © live.staticflickr.com

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36. Испытательная лаборатория IMG_6501пп © live.staticflickr.com В состав испытательной лаборатории «БЭМП» входят: Измеритель сопротивления обмоток и переключающего устройства функцией размагничивания магнитопровода; Измеритель коэффициента трансформации и группы соединения обмоток трехфазный; Установка для испытания изоляции повышенным напряжением промышленной частоты; Комплект для испытания изоляции на уровень частичных разрядов, Мегомметр, Прецизионный измеритель мощности и ещё много всякой полезной для дела техники.