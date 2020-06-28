Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено

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Поезд № 22 сообщением Санкт-Петербург-Мурманск стал первым пассажирским поездом, который прибыл в столицу Кольского Заполярья после перерыва в движении, связанного со строительством нового участка пути в обход барьерного места на перегоне Кола-Выходной. Поезд прибыл на вокзал Мурманска 24 июня. 25 июня поезд № 21 сообщением Мурманск-Санкт-Петербург отправился с вокзала Мурманска. В дальнейшем все поезда этого направления будут уходить из города-героя.

19 Июня по обходному участку пути прошёл первый грузовой поезд.

Масштабная работа была проведена за 18 дней, путь открыт на четыре дня раньше намеченного срока. Ветка будет действовать пока на месте не построят новый мост через реку Кола. Работы велись в круглосуточном режиме. Было задействовано более 250 единиц строительной и автомобильной техники и более тысячи человек. Уложено 5,7 км нового пути от станции Выходной до блокпоста 9 км. Проведена модернизация железнодорожной инфраструктуры в городе Кола.

В период строительства проведен полный комплекс путевых работ. Наряду с прокладкой пути по участку со сложным рельефом из скальных пород с организацией буровзрывных работ и последующим вывозом скального грунта, был осуществлен вынос коммуникаций, усиление земляного полотна над автомобильным тоннелем. Также обеспечены все необходимые меры для безопасности жителей населенных пунктов, через которые временно увеличится интенсивность движения поездов.

По введенной железнодорожной ветке будут пропускаться грузовые составы с необходимыми для обеспечения региона товарами и экспортными грузами в адрес порта. Также по ней началось движение нескольких пассажирских поездов, которые будут отправляться непосредственно с вокзала Мурманска. Другие пассажирские поезда временно продолжат прибывать и отправляться со станции Выходной. Там в короткие сроки был возведен современный вокзальный комплекс, а доставка пассажиров в Мурманск и обратно осуществляется автобусами.

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