В Ставропольском крае открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион»
В апреле 2020 года в Солнечногорске открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион»
Объект возведён в рамках краевой программы развития физической культуры и спорта за счёт регионального бюджета и внебюджетных средств.
Площадь комплекса составляет 1,4 тысячи квадратных метров. На его площадке можно проводить игры в футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, теннис. Зал соответствует необходимым профессиональным спортивным стандартам.
Планируется, что здесь будут регулярно заниматься до 500 человек — как взрослые, так и дети.
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