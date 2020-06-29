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Спортивные объекты

В Ставропольском крае открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион»

 © stavregion.ru

В апреле 2020 года в Солнечногорске открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион»

Объект возведён в рамках краевой программы развития физической культуры и спорта за счёт регионального бюджета и внебюджетных средств.

Площадь комплекса составляет 1,4 тысячи квадратных метров. На его площадке можно проводить игры в футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, теннис. Зал соответствует необходимым профессиональным спортивным стандартам.

Планируется, что здесь будут регулярно заниматься до 500 человек — как взрослые, так и дети.

 © stavregion.ru
Источник: https://stavregion.ru/news/2020/04/...ke-postroen-novyj-sportivnyj-obekt/

Ставропольский край, фок
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