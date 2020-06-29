АВТОВАЗ приступил к отгрузке более 1000 фургонов LADA Largus для Почты России

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Ведущий российский автопроизводитель АВТОВАЗ приступил к отгрузке крупной партии машин модели LADA Largus для Почты России. Более тысячи автомобилей — фургоны и пятиместные универсалы — окрашены в специальный цвет и оснащены дополнительным оборудованием в соответствии с требованием заказчика.

LADA Largus для Почты России дорабатываются на специальном участке аксессуаров на территории АВТОВАЗа. Автомобили лазурно-синего цвета оснащаются наклейками с символикой почтового ведомства, бело-лунными маячками и сиреной. Также LADA Largus укомплектованы сигнализацией с обратной связью и возможностью автозапуска, дополнительным комплектом зимних шин, набором водителя в фирменной сумке LADA и др.

Почтовые автомобили изготовлены на базе машин в комплектации Classic с пакетом Audio. В состав оборудования входят кондиционер, подушка безопасности водителя, система ЭРА-ГЛОНАСС, высокопрочный пластиковый ковер в грузовом отсеке, аудиосистема. Автомобили поступят в различные населенные пункты страны.

В 2019 году в России было продано 9619 таких автомобилей.