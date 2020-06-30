Тепло от плавучей АЭС впервые было подано в городскую тепловую сеть г. Певека

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Первое тепло от плавучей АЭС поступило в городскую сеть Певека. До этого она вырабатывала только электроэнергию. Сейчас подключен 5-й микрорайон, постепенно добавятся остальные по мере готовности городских тепловых сетей.

В результате уже в ближайшее время ПАТЭС полностью заместит мощности угольной Чаунской ТЭЦ, введенной в эксплуатацию в 1944 году.Фактически город перейдет на закрытую систему городского водоснабжения. Сейчас оно осуществляется по открытой схеме, когда горячая вода поступает в квартиры напрямую из тепловой сети. Характерным недостатком подобной системы является то, что в случае отключения отопления отключается и горячая вода.

«До настоящего времени плавучая АЭС вырабатывала только электроэнергию. С сегодняшнего дня она производит два продукта: помимо электроэнергии еще и тепло.Напомню, что ПАТЭС изначально была предназначена для постепенного замещения старейшей на Чукотке угольной Чаунской ТЭЦ, введенной в эксплуатацию в далеком 1944 году», — отметил Виталий Трутнев, директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций».

Плавучая атомная теплоэлектростанция была введена в эксплуатацию 22 мая 2020 г., официально стала 11-й атомной электростанцией в России и самой северной в мире. На сегодняшний день она выработала свыше 57 млн кВт∙ч электроэнергии с момента включения в сеть.

Электрическая мощность ПАТЭС — 70 МВт, тепловая — до 50 Гкал/ч.

Сегодня плавучая атомная теплоэлектростанция обеспечивает около 30% потребности Чаун-Билибинского энергоузла, а в дальнейшем в полном объёме обеспечит возрастающие потребности Чукотки в электроэнергии, став надежным источником не только для города Певека, но и для региона в целом.

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