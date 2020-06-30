Завод по производству сульфата магния из Оренбургской области увеличил мощности

© www.orenburg-gov.ru

В г. Кувындык, на Южно-Уральском заводе магниевых соединений запущено новое отделение по производству сульфата магния. Вещество, известное также как кизерит, применяется как минеральное удобрение, при производстве тканей, в металлургии и строительстве.

Технология производства сульфата магния семиводного из сырья Халиловского месторождения не имеет аналогов в России. Отладка технологического процесса заняла не один год. В результате в 2020 году Южно-Уральский завод магниевых соединений занял лидирующие позиции по производству сульфата магния в России, а также вышел на зарубежный рынок. Сейчас завод — единственный в стране промышленный производитель такого продукта. На предприятии работают 150 человек.

Завод магниевых соединений является одним из предприятий химической отрасли, действующих на территории Оренбургской области. Предприятие основано 26 мая 2014 года по инициативе Правительства Оренбургской области и предприятия «Литосфера». Решение учредителей дало шанс на вторую жизнь производству, которое было организовано на базе ранее действовавшего цеха борной кислоты завода «Криолит».

© orenburg-gov.ru

© orenburg-gov.ru