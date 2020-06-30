Российские производители начали экспортные поставки антисептиков
«Первые партии, если не брать гуманитарную помощь, коллеги недавно согласовали — бренд „Септима“, это антисептики, первая поставка уже уехала», — сказали в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.
С 18 июня компании могут поставлять антисептики и средства защиты за пределы ЕАЭС по разрешению Минпромторга РФ. Ранее из-за пандемии вывоз был запрещен.
До начала пандемии в РФ ежедневно производилось около 40 тыс. литров антисептиков, сейчас российские предприятия выпускают 380 тыс. литров в день.
24 июня российская группа «Арнест» подписала контракт на поставку дезинфекторов-аэрозолей в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и страны Персидского залива ,получив первое с момента начала пандемии коронавируса согласование Минпромторга на экспорт дезинфекторов-антисептиков, произведенных в России.
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