Российские производители начали экспортные поставки антисептиков

© tass.ru

«Первые партии, если не брать гуманитарную помощь, коллеги недавно согласовали — бренд „Септима“, это антисептики, первая поставка уже уехала», — сказали в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

С 18 июня компании могут поставлять антисептики и средства защиты за пределы ЕАЭС по разрешению Минпромторга РФ. Ранее из-за пандемии вывоз был запрещен.

До начала пандемии в РФ ежедневно производилось около 40 тыс. литров антисептиков, сейчас российские предприятия выпускают 380 тыс. литров в день.

24 июня российская группа «Арнест» подписала контракт на поставку дезинфекторов-аэрозолей в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и страны Персидского залива ,получив первое с момента начала пандемии коронавируса согласование Минпромторга на экспорт дезинфекторов-антисептиков, произведенных в России.