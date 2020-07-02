Парк «Филатов луг» открыли в новой Москве

© riamo.ru

Новый парк «Филатов луг» площадью 28,8 гектара с вело-пешеходным маршрутом открыли в среду в Московском.

Парк является частью Ульяновского лесопарка. До последнего времени это была запущенная и некомфортная территория с большим количеством сухостоя и ветровала, без наружного освещения и удобных дорожек. Тем не менее она пользовалась спросом у местных жителей.

Между станцией метро «Филатов луг» и жилыми кварталами Московского создали современный парк, вдоль которого проложили вело-пешеходную дорожку протяженностью 3,1 километра.

Комплексное благоустройство парка «Филатов луг» начали весной прошлого года и завершили в марте 2020 года.

Работы проводились на основе проекта, разработанного с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории.

Весной из-за пандемии коронавируса парк закрыли, а после его открытия в будни сюда приходит более 2,5 тысяч человек, а по выходным и праздничным дням — до 4 тысяч.

tinao_news-20200701-0005.jpg © my-msk.ru

tinao_news-20200701-0007.jpg © my-msk.ru

tinao_news-20200701-0009.jpg © my-msk.ru

https://my-msk.ru/topic/98167/

https://riamo.r...novoj-moskve.xl