Парк «Филатов луг» открыли в новой Москве
Новый парк «Филатов луг» площадью 28,8 гектара с вело-пешеходным маршрутом открыли в среду в Московском.
Парк является частью Ульяновского лесопарка. До последнего времени это была запущенная и некомфортная территория с большим количеством сухостоя и ветровала, без наружного освещения и удобных дорожек. Тем не менее она пользовалась спросом у местных жителей.
Между станцией метро «Филатов луг» и жилыми кварталами Московского создали современный парк, вдоль которого проложили вело-пешеходную дорожку протяженностью 3,1 километра.
Комплексное благоустройство парка «Филатов луг» начали весной прошлого года и завершили в марте 2020 года.
Работы проводились на основе проекта, разработанного с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории.
Весной из-за пандемии коронавируса парк закрыли, а после его открытия в будни сюда приходит более 2,5 тысяч человек, а по выходным и праздничным дням — до 4 тысяч.
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