«Ростсельмаш» открыл в Болгарии склад запчастей

© rostselmash.com

С июня 2020 года аграрии из Европы гораздо быстрее и проще смогут получать запасные части и необходимые комплектующие к прицепным и навесным агрегатам «Ростсельмаш». В болгарском городе Старо-Загора, на базе официального дилера «Ростсельмаша», компании «Оптиком» открыт склад запчастей.

Появление хаба запчастей в Европе, прежде всего, значительно сократит сроки получения комплектующих к технике. По оценкам специалистов, этот процесс может занять всего несколько дней.

Продукцию «Ростсельмаша», помимо болгарских аграриев, покупают в Чехии, Румынии, Польше, Германии, Словакии. Ежегодно поставки в Европу увеличиваются более чем в 2 раза.

В 2020 году за 6 минувших месяцев европейским фермерам было продано более 100 прицепных и навесных сельхозмашин, не смотря на сложности, связанные с короновирусом. В самой Болгарии техника «Ростсельмаш» давно завоевала доверие сельхозпроизводителей. Последняя поставка в эту страну — 25 жаток. Среди них агрегаты для уборки кукурузы ARGUS, подсолнечника — SUN STREAM и FALCON.

«Приобрел жатку ARGUS 670 и SUN STREAM 780, очень доволен качеством исполнения этих машин. Урожайность подсолнечника у нас обычно хороша, в среднем 3 тонны с Га. По кукурузе иногда и до 8 тонн с Га доходит. Так что работы жаткам хватит», — прокомментировал приобретение нового агрегата болгарский фермер Асен Панов из села Бръшляница.

Остальные аграрии из Болгарии, которые приобрели жатки «Ростсельмаш», также отмечают надежность и простоту конструкций, и конечно возможность уборки урожая без существенных потерь.