© shvabe.com

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех запустил в серийное производство портативный наблюдательный прибор, оборудованный тепловизионным и ночным каналом. Монокуляр позволяет в темное время суток и на большом расстоянии обнаруживать животных, людей и иные объекты, имеющие тепловое излучение.

Это первое подобное устройство на российском рынке.

Тепло-ночной монокуляр ТНМ сочетает в себе функции прибора ночного видения и тепловизора. Принцип его работы основан на совмещении двух изображений — одно получено в ближнем ИК-диапазоне, второе — в среднем. Благодаря этому новая разработка позволяет распознавать в темноте различные объекты: животных, людей, работающие механизмы, в том числе в сложных погодных условиях. Наименьшая дистанция фокусировки составляет 5 м, дальность распознавания объекта — 200 м.

«Это первый отечественный прибор с подобным набором характеристик. Многофункциональность, надежность и эргономика устройства позволяют использовать его для решения большого числа задач: охоты, егерского хозяйства, наблюдения за различного рода объектами. Прибор превосходит зарубежные аналоги по ряду характеристик, в том числе по углу обзора. Благодаря компактным размерам устройство легко размещается на голове с помощью специальной маски. Корпус надежно защищает механизмы от попадания пыли и воды. Новинка уже запущена в серийное производство», — отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

© shvabe.com

Монокуляр создан в ходе опытно-конструкторских работ инженерами Новосибирского приборостроительного завода холдинга «Швабе». Сегодня это один из крупнейших в России изготовителей прицельной техники для охоты и спортивной стрельбы.