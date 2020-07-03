ЦКБ «Нептун» произвело закладку двух круизных судов проекта PV20S
Два круизных судна проекта PV20S заложены на площадке ЦКБ «Нептун» в Новой Ладоге (Ленинградская область).
Суда проекта «МИБ-Дизайн-СПб» будут строить по контракту с АО «ЦКБ Нептун» на средства Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для эксплуатации в районе Черноморского побережья России.
Согласно контракту, сдача первого судна намечена на апрель 2021 года. Остальные суда будут передаваться заказчику с шагом в три месяца.
Источник: https://portnews.ru/news/298179/
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