Добавить статью
Лого Сделано у нас
Судостроение и судоходство

ЦКБ «Нептун» произвело закладку двух круизных судов проекта PV20S

Два круизных судна проекта PV20S заложены на площадке ЦКБ «Нептун» в Новой Ладоге (Ленинградская область).

 © portnews.ru

Суда проекта «МИБ-Дизайн-СПб» будут строить по контракту с АО «ЦКБ Нептун» на средства Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для эксплуатации в районе Черноморского побережья России.

 © portnews.ru

Согласно контракту, сдача первого судна намечена на апрель 2021 года. Остальные суда будут передаваться заказчику с шагом в три месяца.
Источник: https://portnews.ru/news/298179/

Ленинградская область, ЦКБ "Нептун", круизное судно, PV20S
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,