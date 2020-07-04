«Чайка-Сервис» отгрузил партию спецавтомобилей для «Мострансавто»

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18 июня 2020 г. прошла торжественная передача более 660 единиц новых автобусов и спецтехники в «Мострансавто». Среди передаваемой в пользование филиалов «Мострансавто» техники были и автомобили, произведенные Автомобильным заводом «Чайка-Сервис»: тяжелые эвакуаторы с частичной погрузкой на базе КАМАЗ-65801 в количестве 5 единиц и тягачи-эвакуаторы для автобусов на базе Урал Next в количестве 27 единиц.

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Эвакуатор на базе КАМАЗ-65801 предназначен для эвакуации и транспортировки грузовиков, прицепов и полуприцепов методом частичной погрузки. Эвакуация осуществляется с помощью буксировки за переднюю ось эвакуируемого грузовика. Также возможна эвакуация грузовиков и автобусов с помощью буксировки за колёса или эвакуация техники на жёсткой сцепке.

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Уникальный автомобиль УРАЛ NEXT с 2-х рядной кабиной производства АЗ «Чайка-Сервис». Данное исполнение кабины отличается увеличенными внутренними размерами, пассажирам в ней более комфортно, можно стоять в полный рост, есть большое отделение для вещей или инструмента, а также доступ с обеих сторон через просторные двери. На автомобиле установлен компактный КМУ Чайка-Fassi F40B.0.22 (грузоподъёмность 2100 кг на мин.вылете 1,8м) и стальная бортовая платформа Fuhrmann. В итоге, получился многофункциональный автомобиль техпомощи, способный выполнить ремонт автомобиля или автобуса, находящегося на линии, а также отбуксировать его в автопарк.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/cO0vjVtgL20