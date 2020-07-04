«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» реализовал второй этап инвестиционного проекта на предприятии «Пикалевский цемент»

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Модернизация и техническое перевооружение линии помола цемента стало вторым этапом масштабного инвестиционного проекта, который позволил улучшить качество продукции, повысить стабильность ее характеристик и расширить ассортимент за счет высокомарочных и добавочных цементов.

Инвестиции во второй этап модернизации превысили 200 млн рублей. Стоимость первого этапа, завершенного в августе 2019 года, составила 150 млн рублей.

«Модернизация помольных отделений позволила предприятию существенно улучшить эксплуатационные характеристики продукции. Второй этап инвестиционного проекта стал ответом на запросы потребителей в нынешних рыночных условиях и увеличивает возможность предприятия по расширению ассортимента выпускаемой продукции высокого качества», — отметил генеральный директор «Пикалевского цемента» Андрей Ващилов.

В модернизированном помольном отделении установлено оборудование ведущих мировых производителей: Siemens, KHD, Aumund, Hasler. Сотрудники «Пикалевского цемента» эффективно освоили навыки работы с оборудованием и применяют лучшие практики на производстве. Реализация инвестпроекта включала также масштабные строительно-монтажные работы, реконструкцию систем воздухоснабжения и аспирации, электрической инфраструктуры, ремонт существующих зданий и сооружений. Модернизация проводилась без остановки действующих линий и при соблюдении необходимых мер профилактики и безопасности в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных органов власти.

© eurocement.ru

В рамках пуско-наладочных работ, проходивших с участием супервайзеров западных компаний, уже выпущены и протестированы партии цемента с улучшенными качественными характеристиками. Активность цемента в возрасте 28 суток возросла в среднем на 10 МПа, продукт более высокого класса прочности позволяет потребителям производить более высококачественные бетоны и оптимизировать себестоимость производства смеси. Также благодаря модернизации удалось улучшить и стабилизировать другой важный показатель — водоотделение.

Предприятие уже отмечает растущий спрос на продукцию и получает положительные отзывы. Испытания бетонных смесей на основе продукции «Пикалевского цемента» подтвердили улучшенные показатели качества, которые требуются потребителям. Увеличенное время сохраняемости подвижности бетонной смеси позволяет доставлять продукцию на дальние расстояния даже при высокой температуре окружающей среды. Высокая прочность на сжатие дает возможность оптимизировать состав бетона и снижать себестоимость строительства на каждом кубометре. Использование добавочных цементов исключительно положительно влияет на качество поверхности бетонных изделий и конструкций, что также позволяет сократить затраты на отделку поверхностей.

«Пикалевский цемент» — один из крупнейших производителей строительных материалов в Северо-Западном федеральном округе. Продукция предприятия имеет стратегическое значение для строительного комплекса региона и поставляется на стройплощадки множества ответственных проектов, включая возведение жилых, инженерных, инфраструктурных и социальных объектов.