В Алтайском крае построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс

© altairegion22.ru

Работы выполнены в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Стоимость объекта составляет порядка 70 миллионов рублей. Эта сумма включает затраты на разработку проектно-сметной документации, выполнение строительных работ, закупку оборудования, благоустройство территории с созданием автомобильной парковки.

Здание оборудовано специализированным лифтом, чтобы обеспечить доступ в спортивный комплекс посетителей разной степени мобильности, в том числе колясочников.

Общая площадь нового спортивного комплекса в Белокурихе превышает 1 тысячу квадратных метров.

© altairegion22.ru

Пропускная способность комплекса составляет 56 посетителей в смену, в том числе четверть из них — 14 человек — маломобильная группа. В большом зале можно заниматься такими видами спорта, как волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол, теннис и др. Оборудовано помещение для проведения занятий по силовой подготовке: установлены общеразвивающие тренажеры. В межсезонье в спорткомплексе будут тренироваться хоккеисты, горнолыжники, сноубордисты.

© altairegion22.ru