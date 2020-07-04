Бионические протезы и аддитивные технологии. Сделано в России

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В России появилось первое поколение людей, которые называют себя киборгами. В этой программе мы познакомимся с адептами нового движения, поговорим о новом для страны направлении в протезировании конечностей и об аддитивных технологиях в производстве протезов.

Посетим лабораторию где разрабатывают и собирают бионические и механические протезы, увидим как синтезируют детали протезов. Посетим первый в стране институт ИЛМиТ, который занимается изучением и внедрением 3D печати в промышленных масштабах.