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Бионические протезы и аддитивные технологии. Сделано в России

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/aRX5hJd-qVI

В России появилось первое поколение людей, которые называют себя киборгами. В этой программе мы познакомимся с адептами нового движения, поговорим о новом для страны направлении в протезировании конечностей и об аддитивных технологиях в производстве протезов.

Посетим лабораторию где разрабатывают и собирают бионические и механические протезы, увидим как синтезируют детали протезов. Посетим первый в стране институт ИЛМиТ, который занимается изучением и внедрением 3D печати в промышленных масштабах.

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компания Моторика, ИЛМиТ, протезы
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