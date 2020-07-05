Из Шэньяна в ТЛЦ «Белый Раст» в Москве отправился первый поезд, следующий по маршруту Китай — Европа
3 июля из города Шэньян провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ в московский транспортно-логистический центр /ТЛЦ/ «Белый Раст», построенный совместными усилиями Китая и России, отправился первый поезд по маршруту международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа.
Ж/д состав через 13-15 дней доставит в Москву 42 контейнера с такими товарами, как автозапчасти, продукция химической промышленности, механическое оборудование
18 июня этого года из ТЛЦ «Белый Раст» в город Цзинань провинции Шаньдун /Восточный Китай/ отправился первый поезд, следующий по маршруту Китай-Европа.
Запуск железнодорожного маршрута между Китаем и ТЛЦ «Белый Раст» в обоих направлениях поспособствует развитию торгово-экономических связей между Китаем и Россией.
ТЛЦ «Белый Раст», расположенный в 30 км к северу от Москвы, был создан совместно китайской корпорацией Liaoning Port Group и компанией Российские железные дороги /РЖД/.
Стороны начали реализацию проекта в 2017 году и намерены превратить его в крупнейший международный логистический центр в регионе российской столицы.https://chinalogist.ru/news/c-vokzala-v-shenyane-otpravlen-pervyy-poezd-dlya-moskovskogo-tlc-belyy-rast-18615
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