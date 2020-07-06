Магнитогорский завод прокатных валков запустил комплекс по приготовлению формовочных смесей
Магнитогорский завод прокатных валков — одно из крупнейших предприятий в России по производству листовых и сортовых валков, изготовленных методом центробежного литья. Ежегодно завод производит около 16 тысяч тонн продукции. Из них девять тысяч тонн потребляет Магнитогорский металлургический комбинат. Среди ключевых клиентов также ПАО «НЛМК» и ПАО «Северсталь».
В технологии отливки валка используются специальные формовочные смеси. Их производство и запустил МЗПВ. Пуск агрегата позволит ЗАО «МЗПВ» (организация Группы ПАО «ММК») снизить себестоимость продукции и увеличить сортамент.
В состав смеси входят песок, глина, огнеупорные наполнители, связующие добавки и вода. Каждый из компонентов засыпается в отдельный бункер, оператор с пульта управления задает необходимые параметры, автоматика в соответствии с «рецептом» выдает необходимое количество ингредиентов. Они поднимаются по конвейеру, засыпаются в специальную емкость, где происходит смешивание. Получившаяся смесь выгружается в контейнер.
Также в состав комплекса входит лаборатория, где специалисты тщательно осматривают полученную продукцию.
На этапе освоения оборудования были получены более совершенные смеси, чем те, которые применяются сегодня на предприятии — с точки зрения прочностных свойств, газопроницаемости, а также чистоты поверхности отливок, получаемых на этих смесях.
Комплекс по изготовлению смесей полностью автоматизирован и отвечает всем необходимым требованиям. Его производительность — 250 тонн в месяц. И современные рыночные условия, и планируемое предприятием увеличение объемов производства до 18 000 тонн в год свидетельствуют о том, что потребность в формовочных смесях будет увеличиваться.
Благодаря введению нового комплекса МЗПВ сможет не только снизить себестоимость продукции, но и увеличить сортамент. Так, в ближайшее время здесь планируют наладить производство валков большого диаметра.
Кроме того, освоение новой продукции подтверждает статус завода как социально ориентированного предприятия. Введение новой линии позволило создать новые рабочие места — современные, высокотехнологичные, с достойной заработной платой и социальным пакетом.
В ближайшие три года на Магнитогорском заводе прокатных валков, в рамках программы технического перевооружения, должны появиться печь термической обработки, машина центробежного литья валков, фрезерно-расточной, вальцешлифовальный и вальцетокарные станки.
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