Белинский филиал компании «Хохланд» запустил новую линию по производству полутвердых сыров

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Запуск новой линии по изготовлению полутвердых сыров состоялся на базе филиала компании «Хохланд Руссланд» в городе Белинский Пензенской области.

С момента приобретения завода компания «Хохланд» провела масштабную реконструкцию: переоснастила цеха, увеличила мощности сыродельного направления. Сейчас предприятие рассчитано на выпуск 6 тыс. тонн готовой продукции в год.

За три года в модернизацию было вложено 1 млрд 850 млн рублей. Создано 30 дополнительных рабочих мест. Средняя заработная плата составляет 36 тыс. рублей. В 2019 году в консолидированный бюджет Пензенской области от белинского филиала «Хохланд» поступило более 50 млн рублей.

В связи с увеличением производственных мощностей возросла до 50 тыс. тонн в год совокупная потребность в молочном сырье, поставщиками которого являются СПК «Петровский», ТНВ им. Димитрова, ЗАО «Константиново», ООО «Студеновское», ООО «Пачелмское хозяйство».

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