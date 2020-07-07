На Ставрополье открыли производство гипоаллергенного мороженого из козьего молока

Фото: пресс-служба управление по информполитике правительства края. © s16.stc.all.kpcdn.net

На Ставрополье в селе Надежда началось производство мороженого из цельного козьего молока, сообщает ОТР. Главное преимущество продукта — гипоаллергенность, а рассчитано оно, в первую очередь, на людей, которые не переносят коровий белок.

Выпускать владельцы производства будут 200 тыс. штук в месяц и постепенно доведут объем до одного миллиона. Название мороженого «Козлёнок Сластёнок» выбрали сами покупатели в ходе голосования.

В планах — наладить выпуск целой серии мороженого из козьего молока. Первые партии продукта уже уехали в магазины Ставрополья, Краснодарского края и Москвы.

Игорь Михайлов, технолог: «Мы получаем молоко с фермы, затем готовится смесь, которая проходит пастеризацию. Дальше она созревает у нас и поступает во фризер, где происходит процесс сбивания. Затем смесь охлаждается, фасуется и идет на реализацию».

Алексей Семёнов, директор ООО КМК «Надеждинский»: «К нам поступало много запросов, и от родительниц, что их дети не могут есть мороженое, так как не переносят коровий белок. Мы являемся уникальным предприятием, единственным на юге России, которое производит данный продукт».

Молочный комплекс в селе Надежда — это крупнейшая козья ферма Ставрополья. В 2017 году сюда из Нидерландов завезли тысячу голов коз зааненской породы, заключили контракт на консультации зарубежных специалистов. Сейчас на ферме содержаться больше двух тысяч голов.

https://www.sta...e/news/3892930/