Движение открыли по всем путепроводам ЦКАД-3 в Подмосковье

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Над основным ходом третьего пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) открыто движение по всем девяти путепроводам на автомобильных дорогах, сообщили в госкомпании «Автодор».

Самые протяженные путепроводы на расположены на дороге Селевкино — Лотосово в Дмитровском районе (длина 191,1 метра) и на дороге Горки — Мамонтово (длина 57,3 метра).

Путепроводы нужны для автомобильного сообщения между дачными участками, садоводствами и Ногинском, а также населенными пунктами Горки, Мамонтово, деревней Бабенки и другими населенными пунктами в Московской области.

В ходе строительства ЦКАД также обустроены остановки общественного транспорта, организованы съезды к небольшим населенным пунктам, которые находятся рядом с ЦКАД.

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В целом на ЦКАД-3 имеется 44 пересечения в разных уровнях с существующими автодорогами, включая пересечения с местными проездами, региональными дорогами, трассой А-107 «Московское малое кольцо», скоростной платной автомагистралью М-11 «Нева», с дорогами М-8 «Холмогоры» и М-7 «Волга». Ряд региональных дорог в местах пересечения проходит под ЦКАД, в местах пересечения с крупными федеральными трассами предусмотрены развязки.

Напомним, ЦКАД-3 пройдет от трассы М-11 «Нева» до трассы М-7 «Волга», его протяженность составит 105 км.