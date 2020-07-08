На Чувашхлебопродукт и Чебоксарском хлебозаводе № 2 запущены новые технологические линии
7 июля на двух предприятиях республики Чувашия состоялся запуск новых технологических линий.
Новую линию ржаного помола производительностью до 60 тонн в сутки на Чувашхлебопродукте. Новый вид муки, как и другая продукция Чувашхлебопродукта, будет поставляться не только на внутренний рынок, но в республики Марий Эл и Татарстан, а также в Нижегородскую, Ульяновскую область и другие регионы. Инвестиции предприятия в данный проект составили 23,7 млн рублей.
Также запуск новой линии состоялся на Чебоксарском хлебозаводе № 2. Там запущена линия по производству мелкоштучных хлебобулочных изделий стоимостью 25 млн рублей мощностью 5 тонн в сутки. Новое оборудование позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции до 15 наименований и повысить выручку предприятия.
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