Россия поставила за рубеж 600 аппаратов искусственной вентиляции лёгких

© newsko.ru

Россия поставила за рубеж более 600 аппаратов ИВЛ, договорилась о продаже США терминалов для измерения температуры. Об этом сообщили в Минпромторге.

«Более шестисот аппаратов ИВЛ уже отгружены в Узбекистан, Сербию, Италию и Беларусь», — сказал представитель Министерства. Также законтрактована продажа в США терминалов измерения температуры.

Предварительно компании обеспечили запас антивирусной продукции в стране.

Ранее правительство назначило КРЭТ Ростеха единым поставщиком аппаратов ИВЛ в больницы страны в рамках госконтракта с Минпромторгом, концерн должен поставить регионам 6,7 тыс. аппаратов на 7,5 млрд руб.

Заявки на препарат «Авифавир»

Россия получила заявки на разработанный препарат «Авифавир» из стран СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии, сообщил Мантуров.

«Мы видим серьезный интерес к разработанным в России лекарственным препаратам. По антиковидному „Авифавиру“ заявки поступили из стран СНГ, Латинской Америки, Европы, и Юго-Восточной Азии», — сообщили в Министерстве. Высокий потенциал также показывает необходимый для терапии тяжелой пневмонии отечественный препарат «Левилимаб».

"Авифавир" произведён совместным предприятием РФПИ и группы компаний «ХимРар». Это один из двух зарегистрированных в мире препаратов против коронавируса.

«Авифавир» 29 мая получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения России, став первым зарегистрированным в России препаратом против коронавируса. Минздрав России 3 июня включил «Авифавир» в седьмую версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Тест-системы для выявления коронавируса

Россия поставила пилотные партии тест-систем для выявления коронавируса Австрии и Египту, сообщил в Минпромторге. Пилотные партии тест-систем поставлены в Австрию и Египет, идёт работа с Болгарией, Сербией и Пакистаном.

Также у России есть также договоренности о поставках защитных костюмов Туркмении, антисептиков и дезинфектантов — в страны Персидского залива.